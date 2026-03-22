Atropello en Zamora capital: hay una herida de 44 años
Es el segundo accidente de tráfico del fin de semana en la capital: el primero, cuando un hombre se empotró contar una farola de madrugada en el Puente de los Poetas
T. S.
Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital. En esta ocasión, se ha saldado con una persona herida: se trata de una mujer de 44 años que presenta daños en el pie tras ser atropellada por un turismo. Todo ha ocurrido cerca de las 13.00 horas frente al instituto de La Vaguada, cuando la mujer fue embestida por un vehículo.
Tras recibir el aviso, el servicio de Emergencias del 112 movilizó a agentes de la Policía Municipal y envió una ambulancia al punto del accidente. Se trata del segundo que tiene lugar en Zamora capital este fin de semana. El primero de ellos ocurrió durante la madrugada del viernes al sábado en la rotonda del Puente de los Poetas, junto a la carretera Carrascal, cuando un turismo se empotró contra una farola. El conductor del coche, un hombre de 57 años, requirió asistencia sanitaria al presentar una brecha en la cabeza.
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