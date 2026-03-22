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Arethusana arethusa en Zamora, ¿qué es?
La mariposa de pintas ocres, un lepidóptero de la familia de los ninfálidos, se distingue por su banda leonada y habita en zonas de pastizal o y bosque abierto de media montaña
José Alfredo Hernández
La mariposa de pintas ocres (Arethusana arethusa Denis y Schiffermüler, 1775) es un lepidóptero de la familia de los ninfálidos. De tamaño mediano-grande (38-45 mm de envergadura) resulta reconocible por la característica banda postdiscal de color leonado que recorre la cara superior, tanto de las alas anteriores como de las posteriores.
Esta mariposa muestra preferencia por áreas cubiertas de pastizal, monte bajo y bosque abierto, generalmente en terreno escarpado y rocoso de media montaña. Sus orugas se alimentan de diversas especies de gramíneas de los géneros Festuca, Poa, Dactylis, Lolium y Brachypodium.
Se distribuye por el centro y sur de Europa, norte de África y Asia occidental y central. En la península ibérica la podemos encontrar, sobre todo, en macizos montañosos de su mitad septentrional y del cuadrante suroriental.
En Sanabria
En la provincia de Zamora, su presencia se limita a las área montañosas de la comarca de Sanabria, donde la podemos ver volar entre los 950 y los 1.700 m de altitud, desde mediados de julio hasta mediados de septiembre.
((Un blog de José Alfredo Hernández, naturalista y divulgador ambiental))
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