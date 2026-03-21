Este yacimiento sale a la luz en Zamora gracias al empeño de los vecinos y al trabajo de los arqueólogos

Las excavaciones arqueológicas en el Viso de Bamba protagonizaron la edición especial de esta semana del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, donde se habló de todo lo descubierto gracias a los trabajos del pasado verano y del nuevo proyecto que se pondrá en marcha en poco tiempo, que será una realidad gracias al empuje de la fundación Hispania Nostra y de su propuesta de "crowdfunding" que se puede hacer a través de su página web. Ya se ha conseguido el 40% de los 18.900 euros que estiman necesarios para la iniciativa "Vaccea sub manto Viso (VSM): Bajo el manto de la Virgen, el legado de El Viso" y desde la organización se anima a seguir apoyando este proyecto.

La mesa redonda del foro del periódico se titulaba "Tras las huellas de Aníbal Barca en la ciudad vaccea de Arbucala (El Viso de Bamba)" y en ella intervinieron expertos como Carlos Sanz Mínguez, director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattemberg, y Aitor Labajo Román, arqueólogo.

Ambos han participado en las excavaciones del verano, junto a gente anónima pero enamorados del proyecto. En representación de este colectivo también subieron al escenario del paraninfo del Colegio Universitario Celedonio Pérez Sánchez y Ángel Vicente Pérez, vecinos de la comarca y defensores de este descubrimiento y su puesta en valor.

Agradecido al apoyo vecinal

En este sentido, Carlos Sanz destacó que tener el apoyo vecinal en proyectos de este tipo "no es frecuente, pero es tremendamente atractivo y reconfortante sentir esta demanda social". Un amparo comunitario que subraya la Ley del Patrimonio Histórico Español, "donde se señala que el patrimonio es tal en tanto en cuanto crea estima social y hay una demanda", explicó. "Esto ha ocurrido aquí y es algo maravilloso", agradeció el profesor de la Universidad de Valladolid.

"Normalmente, cuando aparece algún vestigio arqueológico, lo normal es evitarlo para, por ejemplo, eludir la paralización de una obra, pero, en este caso, nos avisaron los vecinos precisamente para defender los valores de El Viso y para procurar generar ese conocimiento, porque era algo que estaba en la memoria colectiva, en el ADN de la comarca", relató. "Cuando se alía la investigación arqueológica con la demanda social, es el mejor de los escenarios posibles", agradeció.

Asentamiento vacceo

En este territorio de Bamba en el que se está trabajando habitaron los vacceos, una etnia prerromana que se asentó en el centro de la cuenca del Duero, "entre, aproximadamente el 500 antes de Cristo al cambio de era", calculó Sanz, quien los describe como "gente que hablaba la lengua celta, aunque no ha dejado nada escrito, pues era una sociedad ágrafa".

Se extendieron en 45.000 kilómetros cuadrados, repartidos entre unas sesenta ciudades. "Eran verdaderas ciudades estado, o sea, de las primeras grandes aglomeraciones de nuestra historia en la meseta norte", situó.

De oriente a occidente

La experiencia de este arqueólogo con todo lo relacionado con los vacceos está avalada por su trabajo en el yacimiento de Pintia, junto a la localidad vallisoletana de Padilla de Duero. "Se trata de un yacimiento señero, el más conocido. Pero no se puede elevar a categoría general lo que sabemos solo de esta zona más oriental", reconoció.

Y es ahí donde cobran valor los descubrimientos de Bamba, en una zona más occidental, a 150 kilómetros de distancia de Pintia. "Estamos viendo que hay una gran homogeneidad y reconocemos a los vacceos a través de su cultura material en El Viso, pero también hay diferencias, y eso es lo interesante, porque nos permitirá tener una visión mucho más interesante y menos simple", apuntó.

Cerámicas y canicas

Entre lo descubierto hasta la fecha, destacó esa adaptación al relieve de la vivienda hallada, donde también se vislumbra la presencia de diferentes estancias dentro del ámbito doméstico, además de un fragmento cerámico donde se representa una deidad conocida del mundo vacceo o varias canicas. "En Pintia hemos encontrado más de 1.500, tienen verdadera obsesión", aseguró.

Con el aval de tener la condición de BIC —"el único de la provincia de Zamora", subrayó— el asentamiento de El Viso volverá a llenarse de arqueólogos y voluntarios para seguir descubriendo "y trasladando el conocimiento que da toda esta investigación a la sociedad", aseguró.