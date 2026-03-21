Lucha de los usuarios del AVE de Zamora por un verdadero tren laboral

Los usuarios del AVE de Zamora luchan con uñas y dientes por mantener la idea de que se puede vivir aquí y trabajar en Madrid y que se puede conseguir con unos cambios mínimos en las frecuencias ferroviarias, sobre todo adelantando la salida matinal del tren madrugador. Estos jóvenes deseosos se mantenerse en su tierra protagonizaron una nueva concentración de protesta frente a la Subdelegación del Gobierno por ver si pueden llegar a tiempo al trabajo y reclamar mejoras urgentes en el servicio ferroviario con Madrid y denunciar el agravio que sufre la provincia.

La asociación considera que Zamora "está siendo nuevamente maltratada y relegada en materia ferroviaria, con un servicio que empeora en lugar de mejorar, tiempos de viaje cada vez mayores y una oferta claramente insuficiente para quienes necesitan desplazarse a Madrid por trabajo o estudio".

La principal reivindicación de Ausave es la implantación de un tren madrugador Zamora–Madrid, con llegada a la capital de España en horario plenamente compatible con el inicio de la jornada laboral y escolar, es decir, entre las 7.30 y las 8.15 horas, de modo que haya tiempo suficiente para las conexiones necesarias en Madrid. La asociación denuncia que una provincia situada a apenas una hora de Madrid no puede seguir sin una conexión útil a primera hora, mientras otras ciudades cuentan con mejores servicios y mayores facilidades.

Junto a ello, los usuarios reclaman también ajustes básicos en los horarios actuales, de manera que el tren de las 7.41 horas desde Zamora llegue antes de las 8.45 a Madrid y que se revisen horarios de vuelta que también perjudican a muchos usuarios, por ejemplo el tren que antes salía a las 18.25 desde Madrid.

Otras reclamaciones

Los usuarios tienen además otras reclamaciones. Entre ellas, "un servicio fiable, que permita llegar a la hora, porque los retrasos reiterados no solo dificultan acudir al trabajo con normalidad, sino también la conciliación personal y familiar. Muchas personas han apostado por vivir en Zamora precisamente porque el tren hacía posible compatibilizar esa decisión con su actividad laboral en Madrid, pero el deterioro del servicio y los retrasos constantes están poniendo en riesgo esa posibilidad".

Reclaman asimismo "el desdoblamiento del tramo pendiente entre Medina del Campo y Zamora, una actuación urgente, ya que la vía única sigue siendo una de las causas de muchos retrasos y un ejemplo más del abandono inversor que arrastra Zamora".

Reivindican los usuarios "información clara sobre las incidencias, porque los usuarios no pueden seguir soportando retrasos constantes sin explicaciones concretas ni soluciones reales. La asociación recuerda que Zamora es una provincia especialmente afectada por la despoblación y denuncia que este empeoramiento del servicio ferroviario agrava todavía más la desigualdad, limita las oportunidades laborales y dificulta la fijación de población. Para Ausave, no se trata solo de transporte, sino de una cuestión de igualdad, dignidad territorial y respeto a Zamora".

Con esta concentración, Ausave exige "medidas reales y urgentes para poner fin a una situación que la asociación considera insostenible y que vuelve a situar a Zamora en una posición de desventaja frente a otros territorios".