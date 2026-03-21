La Junta amplía en 1,4 millones y ocho meses más la obra del Conservatorio de Zamora

La Consejería de Educación acaba de publicar un modificado de la obra del nuevo Conservatorio de Zamora, que eleva en 1,4 millones de euros la inversión y amplía en ocho meses el plazo de terminación de las obras.

Adjudicadas a Geoxa en junio de 2022, las obras deberían haber costado casi 15 millones de euros (14,9) y haber acabado en tres años (36 meses), es decir, hacia junio de 2025.

Sin embargo, salvo en las etapas iniciales de la obra, los trabajos ha sufrido distintas interrupciones por causas no demasiado claras, pero que tenían que ver con las pretensiones de la empresa de más dinero. De hecho, llegó a retirar todo el material de la obra antes de una suspensión, primero no reconocida oficialmente pero después sí, debido a la evidencia de la realidad.

El hecho curioso es que la obra se adjudicó con una pequeña baja del 3,21% e incluso la empresa adjudicataria había ofrecido mejoras en aislamiento, fachada y acabados de interiores, además del suelo, las placas solares o el control de instalaciones junto con el vallado exterior y el pavimento de urbanización.

Entre esa adjudicación y este segundo modificado hubo un primer modificado que no ha sido hecho público. De hecho la obra se adjudicó en 14,9 millones y con el actual modificado de 1,4 millones resulta que el coste total es de 17,8 millones. Es decir, para que cuadren las cifras tendría que haber habido un primer modificado de casi un millón y medio.

Lo mismo ocurre con los plazos. El inicial era de 36 meses, y el modificado que acaba de publicar Educación eleva en ocho meses el plazo. Sin embargo dice que el plazo total con el modificado es de 52 meses. Es decir, faltan ocho meses que deben figurar en un primer modificado de la obra que Educación no ha hecho público.

Por causas técnicas

En esta segunda modificación del contrato el razonamiento es que se hace por "causas técnicas o variaciones no sustanciales". Sin embargo, si alguien intenta acceder al documento de detalle de la modificación sale el aviso de archivo no accesible.

Es decir, en esta obra del Conservatorio ha habido un primer modificado secreto, ya que no se ha hecho público en ningún momento, y un segundo modificado semisecreto, es decir, con importe y plazo pero sin que se haga público un mínimo razonamiento de los motivos más allá del genérico de "causas técnicas".

El resultado es que una obra muy necesaria para la ciudad y con una inversión importantísima por parte de la Junta se está volviendo en contra del Ejecutivo de Mañueco porque nadie se cree ya nada debido a la desinformación constante de lo que pasa realmente cuando no las afirmaciones que se contraponen a lo que ven los ojos de cualquiera que pase por allí.

De momento los trabajos parece que se han vuelto a retomar, aunque habrá que cruzar los dedos para que la subida del combustible o cualquier otra excusa no los vuelva a paralizar.