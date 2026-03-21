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Un hombre de 57 años, herido tras chocar su vehículo contra una farola en el Puente de los Poetas de Zamora

El conductor sufrió una brecha en al cabeza y síntomas de desorientación

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl.

Archivo - Ambulancia soporte vital básico Sacyl. / JUNTA DE CYL - Archivo

T. S.

Nuevo accidente de tráfico en Zamora capital que, en esta ocasión, se ha saldado con un herido. Todo ocurrió esta madrugada del sábado, cerca de las 4 de la mañana, cuando un hombre de 57 años que circulaba por la rotonda del Puente de los Poetas, cerca de la carretera de Carrascal, chocó contra una farola.

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió una brecha en la cabeza y presentaba síntomas de desorientación, si bien ha estado consciente en todo momento.

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Hasta el lugar de los hechos se trasladaron agentes de la Policía Municipal así como Emergencias Sanitarias del Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico para trasladar al herido al hospital Virgen de la Concha de Zamora.

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