El dato sobre el tiempo en Zamora durante la Semana Santa de 2026 que no querrás saber

La Semana Santa de Zamora no solo se vive en las calles... también en el cielo. El motivo no es otro que buscar respuestas entre las nubes ante la preocupación omnipresente de todas las pasiones para cofrades, cargadores, visitantes y público en general. El tiempo no es un simple acompañante sino que hay veces que se convierte en un protagonista más, capaz de cambiar recorridos, suspender salidas o arruinar una jornada semanasantera.

Pero, ¿qué tiempo hará en Zamora este año? Aunque todavía quedan unos días de por medio que pueden arruinar cualquier avance, las previsiones meteorológicas son, salvo excepciones, buenas. A pesar de que habrá sol, temperaturas agradables y relativa estabilidad, varias nubes con lluvia en momentos clave dejan todo en el aire. Eso sí, dispuestos a ver el vaso medio lleno y fieles a la verdad, las precipitaciones aparecen como puntuales y con unas proporciones todavía bajas.

A. O.

Durante el primer tramo de la Semana Santa (hasta el 30 de marzo), el tiempo será más favorable. Se esperan intervalos de sol y nubes, temperaturas suaves —con máximas en torno a los 14-16 grados— y, en principio, pocas precipitaciones. Un respiro para cofradías y espectadores, con ambiente fresco por la noche, pero sin sobresaltos importantes.

Sin embargo, a medida que avance la semana, especialmente entre el Martes Santo y el Jueves Santo, podrían volver las dudas. Los modelos apuntan a un ligero aumento de la nubosidad y posibles lluvias débiles o dispersas, en un contexto típico de primavera: inestabilidad irregular, más de nubes que de agua constante, pero suficiente como para generar incertidumbre en algunas procesiones.

El tramo final, ya en Viernes Santo y fin de semana, parece tender de nuevo a la estabilización. Aunque no se descartan nubes, el sol podría ganar protagonismo, con temperaturas suaves durante el día (en torno a los 15-17 grados) y noches frescas, como es habitual en Zamora.

Semana Santa 2024: para olvidar

Será raro que vivamos una Semana Santa tan nefasta como la de 2024, que ha sido la tercera más lluviosa en su historia desde que se tienen registros y afectó a numerosos desfiles procesionales. Ni los más mayores recuerdan una Semana Santa como la de hace dos años, que pasará a los restos como la que más suspensiones de procesiones de Semana Santa del último medio siglo debido a la lluvia. Nada menos que siete: Vía Crucis, Silencio, Esperanza, Vera Cruz, Nuestra Madre, Soledad y Resurrección. Además otros tres desfiles se vieron obligados a optar por recorridos cortos (Capas, Yacente y Jesús Nazareno) o interrumpir la carrera de forma abrupta (Santo Entierro).

Las fechas de la Semana Santa

¿Sabías que las fechas de la Semana Santa se determinan a partir del calendario lunar? Las fechas no están determinadas por motivos religiosos sino por la primera luna llena después del inicio de la primavera en el hemisferio norte. Ese domingo es el Domingo de Pascua o de Resurrección. A partir de esa fecha se distribuye el resto de fechas, que en 2026 se desarrollará entre 29 de marzo y el 2 de abril.

El calendario litúrgico, que en España marca directamente tanto la actividad escolar como la movilidad, quedará así distribuido: