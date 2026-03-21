Colas kilométricas en La Catedral para ver Las Edades del Hombre en Zamora

Si has pasado esta mañana de sábado por la plaza de la Catedral, habrás observado colas kilométricas de gente. Su objetivo es entrar a Las Edades del Hombre, una de las visitas culturales más destacadas del año no solo en Castilla y León, sino en toda España. Visitantes de la propia provincia, de la comunidad autónoma y de todas las partes del país ven en "EsperanZa" una oportunidad única de conocer ricas piezas de arte religioso.

"Esperanza" entra en su recta final y cerrará sus puertas el 5 de abril de 2026, coincidiendo con el Domingo de Resurrección. Sin embargo, la llegada de la primavera suele ir acompañada de un incremento de visitantes, en especial, de los de índole cultural. Y es lo que ha ocurrido este fin de semana en Zamora, cuando se esperan nutridos grupos que aprovechan el sol y la mejoría de las temperaturas para visitar Las Edades del Hombre y, de paso, la provincia de Zamora.

Fecha de clausura: 5 de abril de 2026.

5 de abril de 2026. Horarios: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. Días de cierre: Los lunes (salvo festivos) y los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025, y 1 y 6 de enero de 2026.

Los lunes (salvo festivos) y los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2025, y 1 y 6 de enero de 2026. Última admisión: 30 minutos antes del cierre.

La muestra, inaugurada en octubre de 2025, tiene como sedes la Catedral y la iglesia de San Cipriano.

Descartada una posible prórroga

La opción de prorrogar la clausura de Las Edades del Hombre para aprovechar el tirón del buen tiempo está descartada, según lo ha confirmado ya su gerente, Julio César García, debido a los compromisos firmados con las entidades e instituciones que ceden las obras que se exponen en la Seo zamorana. Aunque de forma muy puntual y excepcional se ha producido una prórroga, "EsperanZa" no va a ser el caso.

Entradas

Entrada a la exposición: general a 9 euros, reducida a 7,50 euros.

Entrada a la experiencia de realidad virtual: general a 5 euros, reducida a 3 euros.

Entradas combinadas: exposición+experiencia realidad virtual: 12 euros

Entrada exposición+experiencia realidad virtual+guía de mano: 14 euros

Visitas guiadas para grupos: 175 euros (incluye entrada de la exposición en compañía de monitor didáctico de la Fundación Edades del Hombre)

Fernando Esbec

Condiciones de la entrada reducida: niños

Pueden acceder a la entrada reducida:

Pensionistas y mayores de 65 años

Personas con discapacidad inferior al 33%

Menores de 18 años

Titulares del carné joven

Miembros de familias numerosas

Personas en situación legal de desempleo

Las reducciones se aplicarán previa acreditación con la presentación en taquilla del documento oficial correspondiente, válido y actualizado.

Los niños menores de 12 años y las personas con discapacidad superior al 33% tienen libre acceso a la exposición, pero sin experiencia de realidad virtual.

Alejandra Bonel García / Fernando Esbec

Tarjeta especial

Tarjeta "Amigos de Las Edades": 25 euros. Estas son las condiciones:

Acceso ilimitado a la exposición en horario de apertura ordinario.

Un pase para la experiencia de realidad virtual

Guía de mano de la exposición

Entrada al monasterio de Santa María de Valbuena, sede de la Fundación Edades del Hombre

(La tarjeta es personal e intransferible, válida durante todo el periodo expositivo).

Información y reservas