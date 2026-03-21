500 raciones de sopas de ajo solidarias para luchar contra el cáncer en Zamora

"Un ajo zamorano, pan también de Zamora, un poquito de pimentón y si se puede una buena manteca casera, mejor que con aceite". Este es el secreto de unas buenas sopas de ajo para el cocinero José Francisco Campanario, del Hotel Casa Aurelia de Villaralbo.

Receta sencilla, pero que tiene el éxito asegurado y que hoy se pueden degustar con un fin solidario al precio de 5 euros en la Plaza Mayor de Zamora gracias a la iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora.

"Con estas sopas de ajo solidarias, que son 5 euros, un precio simbólico, pero que para nosotros es muy importante porque queremos seguir trabajando en Zamora y en la provincia y seguir destinando los recursos a nuestras ayudas de transporte, a nuestras ayudas con nuestros profesionales psicológicos, nuestra trabajadora social, las ayudas legales... es decir ayudarles en todo lo que podamos, desde que reciben el diagnóstico", explica María Inmaculada Hernández, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora.

sopas solidarias en favor de la AECC / Victor Garrido / LZA

Obtención de recursos esencial que se dirigirá también a proyectos de investigación y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Zamora y la Fundación Caja Rural.

"Es un evento que combina perfectísimamente los productos saludables de Zamora, los productos de la tierra, en este caso, el pan y el ajo, y la solidaridad entendida como una ayuda a las personas que están sufriendo la enfermedad del cáncer y a sus familias", añade el concejal de Promoción Económica, David Gago.

Actividad en la que participan decenas de voluntarios de la organización y en la que se esperan vender medio millar de raciones. "Zamora es solidaria y Zamora tiene mucho cariño a la Asociación Española contra el Cáncer y así lo demuestran en cada evento que realizamos", añade Hernández.

Evento, amenizado por Eva Ares y Adrián Lorenzo, con el que se quiere también dar a conocer todos los servicios gratuitos que ofrece la asociación en la provincia. "Ya no solamente es un acto de obtención de recursos, para nosotros también es estar en la calle, que la gente nos vea, que sepan que estamos y podamos decirles del tú a tú cuáles son los servicios gratuitos que prestamos durante todo el año", expresa.

Llamamiento a participar en los cribados

Marzo es el mes del cáncer de colon y, por ello, desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, inciden la importancia de acudir a los cribados.

La provincia de Zamora es la que mayor incidencia tiene de cáncer de colon. No obstante, los zamoranos son los que menos acuden a los cribados.

"La prevención cura, que la prevención salva vidas. Por favor, que acudan a los cribados y se hagan el test oculto en heces", reitera la presidenta de la entidad.