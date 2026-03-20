El Viso de Bamba protagoniza hoy el Club La Opinión-El Correo de Zamora

El Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA presenta esta semana una interesante doble sesión. Tras la presentación literaria de ayer por parte de Jaime de los Santos con su libro sobre la figura de Caravaggio, el foro del periódico de hoy tiene un carácter más local, con la mesa redonda titulada "Tras las huellas de Anibal Barca en la ciudad vaccea de Arbucala (El Viso de Bamba)", que contará con expertos como Carlos Sanz Mínguez, profesor de la Universidad de Valladolid y director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattemberg.

Le acompañarán Aitor Labajo Román, arqueólogo y doctorando de la Universidad de Valladolid; Celedonio Pérez Sánchez, periodista y cronista de Sanzoles, integrante del grupo de vecinos de Tierra del Vino, que apoya el proyecto de excavación, como su compañero Ángel Vicente Pérez, ceramista.

Además de la participación de estos protagonistas, que han trabajado sobre el terreno, en el foro también estarán presentes todos los arqueólogos que forman parte del equipo de investigación encargado de las excavaciones.

Nueva fase del proyecto

El Club de esta jornada, que se celebrará en el paraninfo del Colegio Universitario (20.00 horas) con entrada libre, se presentará la nueva campaña de excavaciones arqueológicas, bajo el lema de "Vaccea sub manto Viso" —en relación al manto de la Virgen del Viso— que se llevarán a cabo en la cuesta donde "reinó" la patrona de Tierra de Vino.

Esta iniciativa podrá llevarse a cabo gracias a un proyecto de "crowdfunding" avalado por la fundación Hispania Nostra, donde cualquier aportación será bienvenida.

El proyecto también cuenta con el mecenazgo de instituciones y entidades zamoranas. Un nuevo paso tras el éxito de la excavación realizada en la Cuesta El Viso de Bamba, en Madridanos, en el verano del año pasado, en la que fueron descubiertos numerosos restos de la etnia vaccea que aportan nuevos datos.