“Me he perdido y no he sabido encontrar”, dice el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, durante la sesión plenaria convertida en escaparate de dos relatos difíciles de reconciliar.

Más de siete millones en inversiones dividen al PP y la oposición en la Diputación de Zamora. / Victor Garrido

Por un lado, el equipo de gobierno del Partido Popular defendió varios cambios en el presupuesto como una señal de que la Diputación tiene una economía fuerte y puede destinar más de siete millones de euros a nuevas inversiones en la provincia.

Por otro lado, la oposición, formada por PSOE e Izquierda Unida, interpretó esos mismos expedientes de manera muy diferente. Para ellos, reflejan una forma de gobernar con “poca planificación, con muchos reparos de Intervención y con un uso cada vez más habitual de fórmulas como las subvenciones nominativas”, es decir, ayudas concedidas directamente a ayuntamientos concretos sin un proceso abierto de concurrencia.

Dos visiones enfrentadas

Para el PP, estas modificaciones presupuestarias forman parte de un plan inversor ambicioso. Para la oposición, en cambio, no hay un plan claro, sino una suma de partidas muy distintas entre sí, sin una estrategia política bien definida.

Esa fue la tónica general de una sesión larga, en la que se abordaron asuntos muy variados: pagos pendientes, cambios en el presupuesto, patrimonio provincial, sueldos de los diputados y mociones urgentes.

Pagos pendientes y problemas en la contratación

Uno de los primeros debates importantes giró en torno al reconocimiento extrajudicial de crédito, una fórmula que permite pagar facturas de gastos ya realizados aunque no se hubieran tramitado de la manera ordinaria. El PSOE apoyó estos expedientes porque considera que "los proveedores deben cobrar", pero aprovechó para criticar que "este tipo de procedimientos, que deberían ser excepcionales, se estén repitiendo demasiado". Los socialistas recordaron que al pleno llegaron acuerdos por 259.654,27 euros y 23.757,45 euros, y que los informes técnicos volvieron a advertir de gastos recurrentes tramitados mediante contrato menor, "incluso en servicios básicos como telefonía, energía o agua".

El equipo de gobierno quitó importancia política a estos reparos, argumentando que el presupuesto provincial ronda los 100 millones de euros, que "muchos de esos servicios son esenciales y que ya se ha reforzado el área de contratación con un nuevo técnico para reducir incidencias".

El gran debate: más de siete millones en inversiones

La parte más importante del pleno estuvo en los puntos en los que se votaba el paquete de cambios presupuestarios que el PP presentó como un plan especial de inversiones de más de siete millones de euros. Sin embargo, la oposición no compró ese relato. La portavoz de IU, Laura Rivera, dijo que "no era un verdadero plan, sino un conjunto de expedientes mezclados: empleo forestal, turismo, patrimonio, centros educativos, maquinaria, infraestructuras o mejoras tecnológicas, todo junto y sin una lógica clara".

La portavoz de IU, Laura Rivera, dijo que "no era un verdadero plan, sino un conjunto de expedientes mezclados". / Victor Garrido

Las subvenciones nominativas, en el centro de la crítica

Una de las críticas más repetidas tuvo que ver con el reparto de tres millones de euros mediante subvenciones nominativas entre 41 ayuntamientos.

Para IU, el problema no era solo la cantidad, "sino el sistema utilizado en el que no hay un baremo público, no hay concurrencia competitiva y, por tanto, no hay criterios transparentes comparables a otros repartos hechos anteriormente", sentenció Rivera.

Por otro lado, el Partido Socialista adoptó una posición más intermedia, apoyando las inversiones por “coherencia y responsabilidad política”, pero criticó duramente la forma en que se tramitaron. Su portavoz, Sandra Veleda Franganillo, aseguró que los expedientes "llegan al pleno sin coherencia, con reparos reiterados de Intervención, plazos de fiscalización forzados y urgencias mal justificadas".

Sandra Veleda Franganillo (PSOE), aseguró que los expedientes "llegan al pleno sin coherencia, con reparos reiterados de Intervención, plazos de fiscalización forzados y urgencias mal justificadas". / Victor Garrido

La crítica del PSOE: parece que hay dos presupuestos

Durante la sesión plenaria, el Partido Socialista quiso trasladar la imagen de una Diputación que funciona con dos presupuestos: "Uno inicial, el oficial, y otro que se va construyendo poco a poco con modificaciones aprobadas en pleno", apuntó Veleda. Una crítica que no se dirige tanto a en qué se gasta el dinero, sino a que el presupuesto parece rehacerse sobre la marcha, en lugar de responder a una planificación clara desde el principio.

La respuesta del PP: no hay improvisación, hay capacidad de reacción

Frente a este apunte, los populares defendieron la idea contraria, y su portavoz sostuvo que la Diputación vive "la mejor situación económica de su historia y que esa fortaleza permite responder a las necesidades reales a medida que cada área concreta sus demandas". Según esta visión, no hay improvisación, sino "capacidad de reacción y solvencia financiera". Además, el equipo de gobierno aseguró que "los reparos de Intervención se han reducido un 35 % en los dos últimos ejercicios como prueba de que la gestión es cada vez más ordenada", declararon.

Debate territorial: Zamora ciudad frente al medio rural

IU también denunció que una parte importante de las inversiones aprobadas se vuelve a concentrar en Zamora capital, mientras muchas zonas rurales siguen necesitando más apoyo, a lo que el equipo de gobierno respondió que "muchas de esas actuaciones afectan a edificios, patrimonio o servicios situados en la ciudad, pero que son utilizados por vecinos de toda la provincia".

El caso de Villalcampo: diez días sin agua potable

Más allá de los asuntos económicos, el PSOE llevó al pleno la situación de Villalcampo, donde una plataforma vecinal denunció el “abandono total” de los habitantes tras pasar diez días sin agua potable. Según recordó Sandra Veleda, desde que el 19 de febrero se prohibió consumir agua del grifo por turbidez, el Ayuntamiento solo habría repartido una garrafa de diez litros por vivienda. Los socialistas preguntaron: "¿Cuándo comunicó el alcalde el problema a la Diputación? ¿Cuándo pidió ayuda para repartir agua embotellada? ¿Qué hizo la institución provincial para intentar resolver la situación?", preguntaron.

Nueva modificación urgente: 1,78 millones para tres actuaciones

La sesión incluyó además una moción urgente presentada por la diputada de Patrimonio y Mantenimiento, Maribel Escribano Hernández. La propuesta planteaba una modificación presupuestaria de 1.788.066,72 euros para tres actuaciones:

190.783,59 euros para reformar el Colegio Universitario de Zamora

para reformar el 1.332.250,05 euros para reformar el Colegio del Tránsito

para reformar el 265.033,08 euros para mejorar la pavimentación del pabellón principal de IFEZA

Los reparos de Intervención

El informe de fiscalización del 16 de marzo de 2026 puso tres reparos:

Incumplimiento de plazos por la urgencia del expediente

Justificación insuficiente de la necesidad de las actuaciones

Incumplimiento inicial del objetivo de estabilidad presupuestaria

Aun así, el gobierno provincial defendió que son "inversiones financieramente sostenibles, relacionadas con la conservación del patrimonio y con una vida útil superior a cinco años". No obstante, Laura Rivera volvió a insistir en que "Zamora ciudad concentraba demasiado peso dentro del esfuerzo inversor del pleno" . El PP respondió una vez más que "no son inversiones urbanas en sentido estricto, sino equipamientos provinciales para toda la provincia".

Sueldos de los diputados

Otro de los asuntos debatidos fue la subida de las retribuciones de los diputados provinciales con dedicación exclusiva o parcial, donde IU mantuvo su abstención habitual en este tipo de temas, por el previo rechazo del Partido Popular al incremento del salario mínimo interprofesional. Además, El PSOE aprovechó para reclamar una reforma completa del Reglamento Orgánico Provincial, al considerar que está desfasado. El equipo de gobierno respondió que "la subida se debe a la normativa estatal y que, aun con la actualización, la Diputación de Zamora sigue estando entre las instituciones provinciales con menores retribuciones", sentenciaron.