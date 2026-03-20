Maratón de donación de sangre, el 31 de marzo en Zamora

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), dependiente de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, ha presentado la I Ruta de Maratones de Donación de Sangre, una iniciativa inédita en la comunidad que, bajo el lema Castilla y León dona, recorrerá de manera consecutiva las nueve capitales de provincia y El Bierzo, con el objetivo de reforzar las reservas de componentes sanguíneos antes del periodo vacacional de Semana Santa y del puente del 23 de abril.

Es la primera vez que el Centro coordina, junto con la Gerencia Regional de Salud (Sacyl), un despliegue logístico de esta envergadura, articulando una ruta organizada y continuada de maratones provinciales en un corto espacio de tiempo. Este esfuerzo responde a una planificación estratégica que implica a equipos y centros sanitarios, hospitales, hermandades de donantes, ayuntamientos y entidades colaboradoras en todo el territorio autonómico.

La ruta comenzará el lunes 23 de marzo en Ávila; continuará el martes 24 en Burgos, con la participación del Hospital Universitario de Burgos (HUBU); el miércoles 25 en Segovia y Valladolid; el jueves 26 en León, Salamanca y Soria; el viernes 27 en Palencia, nuevamente en Soria y también en El Bierzo; y concluirá el martes 31 de marzo en Zamora.

Las reservas de sangre suelen experimentar un descenso en los días previos a vacaciones como la Semana Santa y otros periodos festivos, debido a cambios en los hábitos de la población y a los desplazamientos. Con la organización de esta ruta, el Centro de Hemoterapia y Hemodonación se adelanta a esa caída estacional, garantizando la estabilidad del suministro y reforzando la gestión eficiente y previsora de los recursos sanitarios.

La sangre y sus componentes son imprescindibles para las intervenciones quirúrgicas, los tratamientos oncohematológicos, los trasplantes, la atención a pacientes crónicos y situaciones de urgencia, entre otras actuaciones sanitarias. Con esta primera ruta coordinada entre las nueve provincias, Castilla y León da un paso más en la consolidación de un modelo de planificación sanitaria proactivo, eficiente y orientado a garantizar la mejor asistencia posible a todos los castellanos y leoneses.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León destaca que donar sangre es un gesto solidario que puede realizarse de forma periódica: hasta seis veces al año en el caso de los hombres y cuatro en el caso de las mujeres y que resulta fundamental mantener un flujo constante de 450 donaciones diarias para cubrir las necesidades de los hospitales de la Comunidad.

El Chemcyl recuerda que donar sangre es un proceso seguro, sencillo, altruista y de enorme impacto, y anima a todas las personas que cumplan los requisitos a participar en esta campaña y a compartir su gesto para inspirar a otros etiquetando en las redes sociales a @donasangrecyl.