Jaime de los Santos, escritor: "Caravaggio fue un hombre complejo, comprometido con la verdad"

La segunda novela de este historiador del arte es una auténtica declaración de amor a una figura que admira desde su niñez como es Caravaggio

¿Cuál fue el germen para crear una novela con Caravaggio como protagonista?

Cuando un autor asume la responsabilidad de escribir sobre un genio tan absoluto, el germen está en el amor incondicional a lo que representa su figura. Y ese amor, en mi caso, viene por dos vías. Una, la familiar, porque tengo la suerte de que, tanto a mis cuatro hermanas como a mí, mis padres nos han llevado permanentemente a visitar museos y edificios singulares, como iglesias o grandes palacios. Por otro lado, en mi etapa de colegio e instituto, dos grandes profesoras me inculcaron el amor al arte como un virus y haciendo la carrera de Historia del Arte, mi mentora, Beatriz Blasco Esquivias, me pone frente a lo que significa Caravaggio y en una clase, además, dijo una frase que me marcó: hasta que llegó Pasolini, nadie había mirado la verdad de forma tan absoluta. Todo aquello me marcó hasta el punto de que, desde hace 25 años, he ido persiguiendo a Caravaggio a través de las pocas exposiciones que se han hecho en el mundo durante estas dos décadas. Mi amor no ha hecho más que crecer y cuando Anaya me ofreció la posibilidad de escribir mi segunda novela del tema que quisiera, mi amor por este artista se convierte en una carta de 700 páginas.

¿Qué significa "evangelio" en el título del libro?

Por un lado, es por parafrasear a Pasolini, el otro protagonista de esta novela, y su "Evangelio según san Mateo", esa película dirigida por un comunista católico que, según el papa Francisco, fue capaz de rodar la mejor película sobre la vida de Jesús. Hay otro personaje secundario, pero que para mí es brillante por lo que supone ser un genio en toda la amplitud de su palabra, que es Rubens.

Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA PREENTACION LITERIA. Título.- "EL EVANGELIO SEGÚN CARAVAGGIO" Autor.- JAIME DE LOS SANTOS. Historiador, Escritor y Político. / Victor Garrido / LZA

¿Cuál fue su papel?

Como contemporáneo de Caravaggio, tiene la suerte de coincidir con su obra en aquella Roma de los primeros años del siglo XVII y cuando los hermanos carmelitas no aceptan "La adormición de la Virgen", la compra para su señor y además, antes de enviarla a la Corte, decide exponerla para que los pintores de Roma puedan inspirarse en este evangelio vivo de la pintura. Evangelio que se convierte en palabra poderosa de una vida igualmente poderosa. En este caso, además, Caravaggio dedicó toda su obra a reflejar la palabra de Dios y lo hizo con una verdad y una desnudez que posibilitaba que hasta el más alejado del conocimiento sintiera lo que quieren decir las sagradas escrituras.

Escribir desde el conocimiento

Como historiador del arte, ¿le ha sido más sencillo escribir esta novela?

La novela histórica vive un momento maravilloso en el que cada vez somos, porque me incluyo, más los que nos queremos acercar a nuestro pasado de forma menos científicas que lo que representan los ensayos y manuales de historia. Como historiador, en esta novela he incluido mucho dato, por supuesto, extraído de fuentes primarias y he querido describir la Roma de aquel Barroco incipiente para que el lector y la lectora supieran cómo era aquella ciudad hiperbólica e hipersensorial. Además, en la novela histórica del arte tienes, como autor, la posibilidad de explicar los cuadros con otra mirada. El trabajo final es una mezcla de ficción, realidad e investigación.

Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA PREENTACION LITERIA. Título.- "EL EVANGELIO SEGÚN CARAVAGGIO" Autor.- JAIME DE LOS SANTOS. Historiador, Escritor y Político. / Victor Garrido / LZA

¿Ese proceso de investigación ha sido más complicado al no tener mucha información de un maestro como Caravaggio?

Lo sorprendente con Caravaggio es que, lo pocos que sabemos o, mejor dicho, creemos saber, ni siquiera es cierto. Me explico. Sobre su sexualidad hay una especie de certeza compartida por el público generalista de que era homosexual y violento, un hombre oscuro. Pero, sobre su sexualidad no hay ningún dato que nos lleve a ello y sobre la violencia, no lo era más que sus contemporáneos. En cuanto a la oscuridad, se presupone porque limitaba los fondos a grandes superficies oscuras, era una continuidad de su manera de entender el mundo, lo que es mucho suponer. Es más, el propio Pasolini en una conferencia de los 60 en Madrid señala que quien inventa la iluminación cinematográfica es Caravaggio, porque da luz a lo que realmente importa en una escena, dejando en penumbra lo secundario. Por tanto, más que autor tenebrista, podría ser el autor de la luminosidad.

Una figura misteriosa

¿Se ha hecho justicia con este pintor o todavía queda mucho por descubrir de él?

Creo que queda mucho aún, porque los historiadores que han ido a buscar sobre él en fuentes primarias se han encontrado vacíos absolutos. Helen Langdon escribió la mejor biografía sobre él desde un punto de vista cien por cien histórico. Lo que yo hago es dar luz a un personaje que vive un mundo que le ofrece oportunidades, le interpela con preguntas y, con su genialidad absoluta, se siente en la obligación de darle respuestas.

¿Con qué imagen de Caravaggio le gustaría que se quedara el lector tras finalizar su libro?

La de un hombre complejo, profundamente comprometido con algo tan definitivo como la verdad, un hombre que no se conformaba con lo que la sociedad que le rodeaba pretendía pasar por bueno. Y, sobre todo, y para mí lo más importante, un hombre que era un genio absoluto y que, precisamente por genial, siempre fue blanco de las envidias de los mediocres.