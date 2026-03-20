La huelga de médicos suspende más de 2.200 consultas en una semana en Zamora

La huelga médica de marzo concluye con más de 2.200 consultas suspendidas en Zamora, además de 57 operaciones y 217 pruebas diagnósticas, según los datos de la Consejería de Sanidad.

Convocada por el Sindicato Médico y otras formaciones profesionales del sector, la huelga desarrollada de lunes a viernes ha contado con un escaso seguimiento en la provincia, con porcentajes máximos que no llegan al 20% de paro en el hospital y el 10% en Primaria. Y, sin embargo, han conseguido una repercusión clínica importante, en forma de suspensión de consultas, operaciones y pruebas diagnósticas.

Los centros de salud han suspendido 2.170 consultas de médicos de Familia por la huelga en estos cinco días. Las jornadas con más repercusión, el martes y el viernes, con respectivamente, 567 y 574 consultas de Primaria suprimidas y la que menos el jueves, con 273.

Por lo que respecta a las operaciones quirúrgicas se han suspendido una de cada tres, concretamente el 31%. Han sido 57 los quirófanos suspendidos con un día, el martes, especialmente significativo, ya que se clausuraron 24 seguido del miércoles con diez suspendidos.

Las pruebas diagnósticas afectadas por la huelga fueron 217, la cuarta parte del total, con especial incidencia el martes, con 67 suspensiones y el jueves, con 54.

Mientras, las consultas externas de especialistas hospitalarios que no se llegaron a realizar fueron 61, casi el 15% del total, con el jueves como el día más llamativo, con veinte anulaciones.

Los médicos reclaman al Ministerio de Sanidad un Estatuto Marco propio, independiente del resto de profesiones sanitarias, que contemple sus condiciones específicas.