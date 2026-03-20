"El honor de hacer el amor en Zamora", el curioso debate de Almodóvar y Broncano

Una de las temáticas que destacan el programa de David Broncano es la de las relaciones sexuales de los invitados. Sin embargo, en la visita del director manchego Pedro Almodóvar, no fue solo al hablar de las preguntas clásicas cuando salió a relucir la vida sexual.

En un momento de la conversación, David Broncano sugería que "hay que tener valor para follar en Zamora", lo que reconocía haber hecho y recordar el encuentro "con el corazón palpitante", hablando de la "conexión con la tierra" que se sentía.

"Es bonita Zamora. Hay que ir a Zamora, yo tengo que ir" decía Almodóvar cuando el presentador le sugería la idea, y le preguntaba si aquellos encuentros pasionales también habrían calado en el corazón de las chicas con las que los tuvo, él decía que esperaba que así fuera, ya que "no fue cualquier cosa lo que se hizo allí, fue bonito".

Al final, los dos coincidían en que "hacer el amor con una zamorana en Zamora" era un honor para el que el presentador reconocía no sentirse preparado.

El programa destacaba el momento en sus redes sociales titulando a Zamora como "el mejor destino para follar en el campo", dentro de toda la meseta ibérica.

Zamora no... pero cerca

Quizás David Broncano no se sienta preparado para el honor de tener un encuentro amoroso con una zamorana, pero a su actual pareja sentimental la encontró bastante cerca de la provincia. Desde septiembre de 2021, Broncano mantiene una relación con la actriz salmantina Silvia Alonso, así que no sonaría nada descabellado que en algún momento decidieran desviarse un poco de la tierra de la actriz para un nuevo viaje romántico a tierras zamoranas.