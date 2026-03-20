Un hombre resulta herido en una colisión entre dos turismos en el polígono Los Llanos de Zamora

Un varón de unos 50 años ha resultado herido hoy viernes tras producirse una colisión entre dos turismos en el polígono industrial Los Llanos. El accidente tuvo lugar en torno a las 17:04 horas en el cruce de la avenida de Zamora con la avenida Los Llanos, una zona con tránsito habitual de vehículos que conecta distintas áreas industriales y comerciales de la capital.

Según la información facilitada por los servicios de emergencias, varias personas alertaron de la colisión entre dos vehículos en este punto del polígono. En el aviso se indicaba que uno de los implicados, un varón de aproximadamente 50 años, se encontraba herido tras el impacto.

El hombre permanecía consciente tras el accidente, aunque presentaba una brecha en la cara como consecuencia de la colisión. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Municipal de Zamora para regular el tráfico y asegurar la zona, así como agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Además, desde el servicio de Emergencias Sanitarias de Castilla y León (Sacyl) se movilizó una ambulancia para atender al herido y valorar su estado en el lugar del siniestro. Los sanitarios prestaron asistencia al varón antes de decidir si era necesario su traslado a un centro sanitario para una evaluación más completa de sus lesiones.

Intervención de los servicios de emergencia

Tras recibir el aviso, los distintos servicios de emergencia activaron el operativo correspondiente para atender el incidente y garantizar la seguridad en la zona del accidente. Los agentes de la Policía Municipal se encargaron de controlar la circulación en el cruce mientras se realizaban las labores de asistencia y se retiraban los vehículos implicados.

La presencia de los servicios de emergencia generó retenciones puntuales en este punto del polígono industrial, especialmente durante los primeros minutos tras la colisión.

Por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente. Las autoridades se encargarán de determinar las causas del siniestro, mientras los servicios sanitarios valoraban el alcance de las lesiones sufridas por el hombre.