El gran espectáculo que hace bailar a toda Zamora

Desde Brahms hasta Queen, pasando por Beyoncé, Damiano David o hasta Luis Antonio Pedraza.

La música de todos estos artistas se pudo escuchar en el Teatro Ramos Carrión, que acogía una nueva edición de La Escuela en Danza, la propuesta que reúne más de 500 alumnos de colegios de Primaria de toda la provincia, junto a sus sesenta maestros.

Este año, cuando esta actividad educativa cumple su mayoría de edad, han sido 25 centros los participantes, a los que se han sumado también estudiantes de la Facultad de Educación, con su profesor, Galo Sánchez, al frente. Una excelente manera de pasar una intensa jornada con los que muy pronto serán alumnos suyos.

Invitación a todos los colegios públicos

“Todos los años se manda la invitación para participar a todos los centros públicos de Zamora con sus estudiantes de Primaria para que realicen una coreografía de tres minutos con un máximo de 25 niños sobre el escenario”, explica Irma Gómez, del seminario de profesores que organiza cada curso este proyecto.

Zamora. Teatro Ramos Carrión La escuela en danza / Alba Prieto / LZA

Desde ese momento, maestros de Música y Educación Física se ponen manos a la obra para elegir canción y comenzar con la coreografía. “Desde enero, no paramos de robar horas a los recreos para los ensayos”, asegura Gómez.

Jornada de convivencia musical

El resultado es más que satisfactorio: una jornada de convivencia con niños y niñas llegados de toda la provincia unidos por la música y el baile. Aunque no es obligatorio, son varios los colegios que optan por animar todavía más sus coreografías con su propio vestuario e incluso escenografía.

Zamora. Teatro Ramos Carrión La escuela en danza / Alba Prieto / LZA

Hasta Zamora se desplazan alumnos de Toro, Benavente, Ferreras, Carbajales, Santibáñez, Santa Cristina de la Polvorosa, Villafáfila, Villalpando o Alcañices, además de los de la capital.

Nuevo presentador

Tras la jubilación de Ramón Domínguez, el habitual presentador de esta gala, cogía este año el testigo Miguel Álvarez, para animar a todos los participantes y al público, que se mostró muy activo. Entre los invitados, representantes de todas las instituciones que colaboran con este evento y a los que la organización está más que agradecida. Empezando por la Dirección Provincial de Educación y los CFIE, hasta la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Zamora o Caja Rural, además de la colaboración de Protección Civil, Policía Municipal y Nacional o Cruz Roja, atentos ante cualquier posible incidencia.

Zamora. Teatro Ramos Carrión La escuela en danza / Alba Prieto / LZA

Y sin olvidar a la delegación de la Junta de Castilla y León, que se hace cargo de todos los gastos que supone el transporte de todos los niños desde sus pueblos hasta la capital. “Además, desde el pasado año, regalamos a cada participante una mochila y los profesores se llevan una bolsa de tela y una chapa con el logotipo del evento”, detalla Irma Gómez.

Final digno de Oscar

Tras todas las actuaciones, se repartieron entre los asistentes pequeñas barritas de luz para la coreografía final, que no podía tener otra banda sonora que la de “Golden”, el himno de las guerreras K-Pop que ha obtenido el Oscar a Mejor Canción Original y que todos los presentes bailaron para poner el broche “de oro” a esta décimo octava edición de La Escuela en Danza.