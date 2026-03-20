Universidad
Estudiantes de Salamanca y Zamora crean apps con impacto social para reducir la brecha de género
36 estudiantes de la Universidad de Salamanca participan en esta iniciativa sobre emprendimiento e innovación social para buscar soluciones tecnológicas
Un proyecto sobre la creación de una aplicación que devuelve la autonomía a las personas mayores, pensando especialmente en las mujeres, fue el ganador de la primera edición del Hackathon HerTechVenture de Emprendimiento e Innovación Social organizado por la Universidad de Salamanca.
El segundo premio recayó en una propuesta vinculada a la salud, centrada en una empresa capaz de llevar a cabo servicios de salud a poblaciones precarias, gracias al desarrollo de una app.
Completa la terna ganadora la idea de crear comunidades para mujeres inmigrantes a través de una aplicación web de apoyo.
Gran participación
Un total de 36 estudiantes de los campus de Zamora y Salamanca —divididos en ocho equipos— se dieron cita en el aula de Dibujo de la Escuela Politécnica Superior de Zamora para desarrollar sus ideas centradas en desarrollar soluciones tecnológicas con impacto social para reducir la brecha de género en distintos ámbitos de la vida cotidiana durante una intensa jornada.
Los participantes tenían formación en diferentes grados, como Comunicación Audiovisual, Sociología y Ciencias Políticas, Ingeniería Mecánica, Gestión de Pymes, Administración y Dirección de Empresas o Desarrollo de Aplicaciones, además de másteres en Cibercriminalidad o Investigación en Discapacidad o un doctorado en Educación Inclusiva.
Una variada formación que es la que ha hecho posible que se hayan desarrollado propuestas tan originales, apoyados por un mentor que les ayudó a definir el problema, diseñar la solución y preparar la presentación final, además de incidir en la importancia del emprendimiento.
Valoración del jurado
La innovación, la creatividad, la implementación técnica, el impacto social, la presentación y el trabajo en equipo fueron los puntos principales que analizó el jurado para otorgar los premios de esta primera edición.
Los ganadores representarán a la Universidad de Salamanca en la final internacional que se celebra el próximo mes de junio en Varsovia.
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