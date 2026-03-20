La directora general de Juventud presenta en Zamora la campaña de verano más amplia de la historia
La zamorana Estela López destaca la ampliación en 235 plazas más
La Junta de Castilla y León ha presentado su campaña de verano 2026 para jóvenes, la más amplia hasta la fecha, con un total de 5.865 plazas destinadas a campamentos y campos de voluntariado. La oferta, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, crece en 235 plazas respecto al año anterior y está dirigida a jóvenes de entre 9 y 30 años, según ha anunciado la directora general del Instituto de la Juventud, la zamorana Estela López, en una visita a la residencia juvenil Doña Urraca. .
El programa se estructura en tres grandes bloques: los campamentos de Red Activa, los campamentos temáticos y los campos de voluntariado. En el caso de Red Activa, se ofertan 4.058 plazas en 94 campamentos para menores de entre 9 y 17 años, con actividades de aventura como senderismo, escalada, kayak o buceo. Parte de estas actividades se desarrollarán fuera de la comunidad, incluyendo destinos en Portugal y la Selva Negra.
Como novedad, la Junta refuerza la desconexión digital con dos campamentos específicos sin uso de móviles ni pantallas, orientados a fomentar el contacto con la naturaleza.
Campamentos temáticos
Por su parte, los campamentos temáticos alcanzan las 1.543 plazas, con propuestas centradas en ámbitos culturales, deportivos y creativos. Entre las novedades destacan iniciativas como Jóvenes Periodistas, un campamento de K-Pop, otro de fútbol y el programa Numancia Legends, basado en la recreación histórica.
La campaña también apuesta por el medio rural, donde se desarrollará el 40% de las actividades, contribuyendo a la dinamización económica y la creación de unos 600 empleos directos. En la provincia de Zamora, se recupera además el albergue juvenil de San Martín de Castañeda tras su reforma.
En cuanto a los campos de voluntariado, se ofertan 264 plazas para jóvenes de entre 16 y 30 años, con actividades solidarias y medioambientales en distintas localidades, entre ellas Benavente y nuevos destinos como Candelario o Medina de Rioseco.
Solicitudes
Las solicitudes para los campamentos de Red Activa y los temáticos podrán presentarse del 21 de marzo al 7 de abril, mientras que los campos de voluntariado abrirán plazo del 25 de marzo al 6 de abril, a través de la sede electrónica de la Junta.
La convocatoria incluye además descuentos para familias numerosas, víctimas de violencia de género o terrorismo, y titulares del Carné Joven, así como plazas reservadas para jóvenes tutelados y personas con discapacidad, reforzando el carácter inclusivo del programa.
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