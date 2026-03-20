La directora general de Juventud presenta en Zamora la campaña de verano más amplia de la historia

La Junta de Castilla y León ha presentado su campaña de verano 2026 para jóvenes, la más amplia hasta la fecha, con un total de 5.865 plazas destinadas a campamentos y campos de voluntariado. La oferta, impulsada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, crece en 235 plazas respecto al año anterior y está dirigida a jóvenes de entre 9 y 30 años, según ha anunciado la directora general del Instituto de la Juventud, la zamorana Estela López, en una visita a la residencia juvenil Doña Urraca. .

El programa se estructura en tres grandes bloques: los campamentos de Red Activa, los campamentos temáticos y los campos de voluntariado. En el caso de Red Activa, se ofertan 4.058 plazas en 94 campamentos para menores de entre 9 y 17 años, con actividades de aventura como senderismo, escalada, kayak o buceo. Parte de estas actividades se desarrollarán fuera de la comunidad, incluyendo destinos en Portugal y la Selva Negra.

Como novedad, la Junta refuerza la desconexión digital con dos campamentos específicos sin uso de móviles ni pantallas, orientados a fomentar el contacto con la naturaleza.

Campamentos temáticos

Por su parte, los campamentos temáticos alcanzan las 1.543 plazas, con propuestas centradas en ámbitos culturales, deportivos y creativos. Entre las novedades destacan iniciativas como Jóvenes Periodistas, un campamento de K-Pop, otro de fútbol y el programa Numancia Legends, basado en la recreación histórica.

La campaña también apuesta por el medio rural, donde se desarrollará el 40% de las actividades, contribuyendo a la dinamización económica y la creación de unos 600 empleos directos. En la provincia de Zamora, se recupera además el albergue juvenil de San Martín de Castañeda tras su reforma.

En cuanto a los campos de voluntariado, se ofertan 264 plazas para jóvenes de entre 16 y 30 años, con actividades solidarias y medioambientales en distintas localidades, entre ellas Benavente y nuevos destinos como Candelario o Medina de Rioseco.

Solicitudes

Las solicitudes para los campamentos de Red Activa y los temáticos podrán presentarse del 21 de marzo al 7 de abril, mientras que los campos de voluntariado abrirán plazo del 25 de marzo al 6 de abril, a través de la sede electrónica de la Junta.

La convocatoria incluye además descuentos para familias numerosas, víctimas de violencia de género o terrorismo, y titulares del Carné Joven, así como plazas reservadas para jóvenes tutelados y personas con discapacidad, reforzando el carácter inclusivo del programa.