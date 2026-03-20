David Gago, concejal de Promoción Económica: "Si se habla de digitalización, se habla de futuro"

El Ayuntamiento de Zamora vuelve a colaborar estrechamente con la Cámara de Comercio y CEOE-Cepyme en una nueva edición del evento DigitalíZate, organizado para que los empresarios y comerciantes se adentren en el mundo digital para prosperar en sus negocios.

¿Qué importancia tiene para el Ayuntamiento que se celebren encuentros como este, centrados en la digitalización del tejido empresarial local?

Lo más importante es que no se trata de un proyecto aislado, forma parte de una estrategia con la que se trabaja a favor de que Zamora sea una ciudad para los emprendedores, donde se invierta en empresas y donde se vela por mantener el tejido productivo, fundamentalmente en el comercio de proximidad y las empresas que tienen su sede en nuestro término municipal.

¿Dónde se enmarca el evento DigitalíZate?

Este evento se une a los programas de promoción, las ayudas que se ofrecen a través de la Cámara de Comercio y la CEOE o el programa de coworking para mejorar la situación de los autónomos. Es una pata más del apoyo empresarial, en este caso, a través de la digitalización.

¿Dar ese paso es, hoy en día, fundamental?

Por supuesto, si se habla de digitalización, se habla del futuro. Y ahí es donde tenemos que estar. Siempre hay pasos que dar en materia de transformación digital. Solo hay que ver que, en cada edición, de DigitalíZate se ponen encima de la mesa novedades que reactivan y cambian la realidad anterior.

De la web a la IA

¿Cómo ha sido el desarrollo de este evento a lo largo de sus ediciones?

Comenzamos con el posicionamiento de las empresas en el ámbito web y ahora la inteligencia artificial es parte ya de nuestras vidas. Esto significa que esta sociedad digitalizada está en continua transformación, por lo que también se demanda una transformación en las empresas y comercios.

Desde el Ayuntamiento, ¿cómo se está ayudando a los negocios de la ciudad?

Sabemos que el momento más delicado para un empresario y para cualquier negocio es el inicio. Ahí es donde se tienen que hacer las inversiones más fuertes y, además, durante los primeros meses es cuando surgen más dudas sobre su viabilidad. Es ahí donde queremos actuar y lo hacemos con el programa de ayudas para emprendedores, con un máximo de 9.000 euros, que parten de una base de 160.000 euros, pero que, evidentemente, iremos actualizando si fuera necesario, dependiendo de las peticiones. La media de las ayudas ha sido de unos 6.000 euros.

¿Qué objetivo se persigue?

Se trata, ante todo, de favorecer la creación de nuevas empresas. Se ofertan, además, nuevos puntos para instalarse, como pueda ser el casco histórico, con la finalidad de intentar regenerar todo lo que es el tejido productivo del centro de la ciudad. Estas abiertas durante todo este mes para aquellos emprendedores que se hubieran arriesgado durante estos anteriores años. Son ayudas que vienen muy bien durante los primeros años de funcionamiento de cualquier negocio, ya sea un taller mecánico, un quiosco, un gimnasio o cualquier empresa de servicio. Hay mucha gente preguntando por estas ayudas, porque es una cantidad interesante que ayudan a dar un empujón en un momento inicial, que suele ser más crítico.

Próxima apertura

¿En qué punto está el espacio de coworking del parque de San Martín, otro apoyo más para los emprendedores por parte del Ayuntamiento de Zamora?

Esperamos que, en muy poco tiempo, tengamos en funcionamiento este centro, que va a crear, el menos, diez puestos de trabajo, con diez autónomos que se podrán instalar a un precio más que asequible en esta zona del casco antiguo.

¿Cómo valora la colaboración entre el Ayuntamiento de Zamora, la Cámara de Comercio y la CEOE-Cepyme que va más allá del encuentro DigitalíZate?

Es esencial e imprescindible. El Ayuntamiento de Zamora no puede, bajo ningún concepto, mirar para otro lado y no contar con la Cámara de Comercio o la CEOE-Cepyme en todo lo referente a empresas y a comercio. Por ese motivo, estamos permanentemente estableciendo líneas de colaboración y tendiendo cuerdas entre el sector empresarial, los agentes sociales y el propio Ayuntamiento. Con la CEOE, como se sabe, tenemos diferentes líneas colaborativas muy centradas, fundamentalmente, en el comercio y la pequeña empresa de la ciudad. Y con la Cámara de Comercio, estamos en colaboración a través de la Ventanilla Única.