Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los sindicatos apuestan por la educación pública en ZamoraAgresión a un militante socialista en TábaraUn festival contra la despoblación busca artistas de ZamoraEl simulado rescate de un desaparecido
instagramlinkedin

Semana Santa

Camareros, cocineros y recepcionistas: los perfiles más demandados para la campaña de Semana Santa en Zamora

La provincia espera generar 500 contrataciones en los días de Pasión, un 10'5% más que el año pasado, impulsando el empleo

Gente en las terrazas de la Plaza Mayor de Zamora durante la pasada Semana Santa.

Gente en las terrazas de la Plaza Mayor de Zamora durante la pasada Semana Santa. / Jose Luis Fernández (Archivo)

Leticia Galende

La campaña de Semana Santa aumentará el dinamismo de Zamora en la generación de empleo con alrededor de 500 contrataciones, lo que supone un 10,5% más que el pasado año. Cifra ligeramente inferior que la media del conjunto de Castilla y León donde se esperan 6.720 contratos, un 11,9% más que en 2025, lo que representa el 4% del total nacional, según las previsiones de Randstad, la empresa de talento líder en España. Valladolid será la provincia que registrará el mayor volumen de contrataciones durante la campaña, con 1.365 contratos, lo que supone un incremento del 11,5% respecto al año anterior, seguida de Salamanca, que alcanzará 1.215 contrataciones, con un crecimiento del 6,6%.

Los profesionales más demandados durante estas fechas son aquellos vinculados a la actividad turística y al servicio al cliente. Entre los perfiles más solicitados destacan principalmente camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico para hacer frente al incremento de desplazamientos y actividad en el sector servicios. También se registrará una mayor demanda de guías turísticos, animadores y personal de ocio, vinculados al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante la Semana Santa.

Noticias relacionadas y más

Además de estos perfiles operativos, el sector continúa requiriendo puestos más especializados y de mayor responsabilidad, como jefes de sala, coordinadores de eventos, gerentes de restaurante o perfiles especializados en gastronomía, que reflejan la creciente profesionalización de la industria turística y hostelera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
  2. Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza
  3. Esta es la famosa cantante que actuará en Zamora por el Día de Castilla y León
  4. El resultado en la ciudad de Zamora, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León
  5. La antigua harinera de Carbajo, en Zamora se convertirá en 43 viviendas y 89 garajes
  6. Quién ha ganado las elecciones en Zamora: resultados elecciones autonómicas en Castilla y León 2026
  7. Siete voces para representar a Zamora; estos son los procuradores que encarnarán a la provincia en las Cortes de Castilla y León
  8. Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: '¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!

Camareros, cocineros y recepcionistas: los perfiles más demandados para la campaña de Semana Santa en Zamora

Camareros, cocineros y recepcionistas: los perfiles más demandados para la campaña de Semana Santa en Zamora

El Viso de Bamba protagoniza hoy el Club La Opinión-El Correo de Zamora

El Viso de Bamba protagoniza hoy el Club La Opinión-El Correo de Zamora

Jaime de los Santos, escritor: "Caravaggio fue un hombre complejo, comprometido con la verdad"

Jaime de los Santos, escritor: "Caravaggio fue un hombre complejo, comprometido con la verdad"

David Gago, concejal de Promoción Económica: "Si se habla de digitalización, se habla de futuro"

Diez días de plazo para que 62 ayuntamientos decidan su inclusión en el proyecto para habilitar instalaciones fotovoltaicas con acumulación

Sara Pérez Tamames declara su amor por Zamora y su Semana Santa en el pregón de Valladolid

Esta es la primera pregunta que presentará el PSOE de Zamora en las Cortes

Esta es la primera pregunta que presentará el PSOE de Zamora en las Cortes

Malestar por el caos para inscribirse a los cursos municipales de gimnasia en Zamora

Malestar por el caos para inscribirse a los cursos municipales de gimnasia en Zamora
Tracking Pixel Contents