Semana Santa
Camareros, cocineros y recepcionistas: los perfiles más demandados para la campaña de Semana Santa en Zamora
La provincia espera generar 500 contrataciones en los días de Pasión, un 10'5% más que el año pasado, impulsando el empleo
La campaña de Semana Santa aumentará el dinamismo de Zamora en la generación de empleo con alrededor de 500 contrataciones, lo que supone un 10,5% más que el pasado año. Cifra ligeramente inferior que la media del conjunto de Castilla y León donde se esperan 6.720 contratos, un 11,9% más que en 2025, lo que representa el 4% del total nacional, según las previsiones de Randstad, la empresa de talento líder en España. Valladolid será la provincia que registrará el mayor volumen de contrataciones durante la campaña, con 1.365 contratos, lo que supone un incremento del 11,5% respecto al año anterior, seguida de Salamanca, que alcanzará 1.215 contrataciones, con un crecimiento del 6,6%.
Los profesionales más demandados durante estas fechas son aquellos vinculados a la actividad turística y al servicio al cliente. Entre los perfiles más solicitados destacan principalmente camareros de sala, cocineros, ayudantes de cocina, camareras de piso y recepcionistas, así como conductores, repartidores y personal logístico para hacer frente al incremento de desplazamientos y actividad en el sector servicios. También se registrará una mayor demanda de guías turísticos, animadores y personal de ocio, vinculados al aumento de visitantes y a la programación cultural y turística durante la Semana Santa.
Además de estos perfiles operativos, el sector continúa requiriendo puestos más especializados y de mayor responsabilidad, como jefes de sala, coordinadores de eventos, gerentes de restaurante o perfiles especializados en gastronomía, que reflejan la creciente profesionalización de la industria turística y hostelera.
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