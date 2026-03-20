Almodóvar sí había estado en Zamora... pero no se acordaba
En su visita al programa "La Revuelta", el director de cine afirmaba que nunca había visitado Zamora
"Es bonita Zamora. Hay que ir a Zamora, yo tengo que ir", afirmaba el director manchego Perdo Almodóvar en el programa de ayer, 19 de marzo, de La Revuelta, recalcando que, aunque no había estado en la provincia y concretamente en la ciudad, era uno de sus próximos propósitos de viaje.
Sin embargo, aunque no se acuerde, Almodóvar vino el 15 de noviembre de 1980 a Zamora, al estreno de "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón", acompañado de Carmen Maura y Alaska, tal y como recogía al día siguiente EL CORREO DE ZAMORA.
"A la sesión de la noche asistieron —y se fugaron rápidamente— Pedro Almodóvar, director de la cinta; Carmen Maura, Félix Rotaeta y Olvido, perteneciente al Grupo 'Alaska y: los Pegamoides'", citaba EL CORREO, que decía que "trataba temas serios" y calificaba el filme como "delirante". En declaraciones de aquella noche, Almodóvar confesaba que la magia de la película residía en que retrataba aspectos del día a día de una forma que no estaba tan asentada en la época, por lo que resultaba llamativa y no era del agrado de todos.
La visita de Almodóvar a la capital zamorana fue breve, ya que como él mismo afirmó ese día, formó parte de la ruta de promoción de la película y debía asistir a la presentación de ésta en Salamanca inmediatamente después. Así que, quizás, por eso, merece la pena que el director siga teniendo Zamora en su lista de destinos pendientes y realice una visita más calmada.
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