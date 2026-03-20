Almodóvar sí había estado en Zamora... pero no se acordaba

"Es bonita Zamora. Hay que ir a Zamora, yo tengo que ir", afirmaba el director manchego Perdo Almodóvar en el programa de ayer, 19 de marzo, de La Revuelta, recalcando que, aunque no había estado en la provincia y concretamente en la ciudad, era uno de sus próximos propósitos de viaje.

Sin embargo, aunque no se acuerde, Almodóvar vino el 15 de noviembre de 1980 a Zamora, al estreno de "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón", acompañado de Carmen Maura y Alaska, tal y como recogía al día siguiente EL CORREO DE ZAMORA.

EL CORREO DE ZAMORA, día 16 de noviembre de 1980 / Archivo

"A la sesión de la noche asistieron —y se fugaron rápidamente— Pedro Almodóvar, director de la cinta; Carmen Maura, Félix Rotaeta y Olvido, perteneciente al Grupo 'Alaska y: los Pegamoides'", citaba EL CORREO, que decía que "trataba temas serios" y calificaba el filme como "delirante". En declaraciones de aquella noche, Almodóvar confesaba que la magia de la película residía en que retrataba aspectos del día a día de una forma que no estaba tan asentada en la época, por lo que resultaba llamativa y no era del agrado de todos.

La visita de Almodóvar a la capital zamorana fue breve, ya que como él mismo afirmó ese día, formó parte de la ruta de promoción de la película y debía asistir a la presentación de ésta en Salamanca inmediatamente después. Así que, quizás, por eso, merece la pena que el director siga teniendo Zamora en su lista de destinos pendientes y realice una visita más calmada.