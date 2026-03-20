Alerta: este tipo de polen puede fastidiarte tu fin de semana en Zamora

La provincia de Zamora afronta el inicio del fin de semana con niveles generalmente bajos de polen en el ambiente, aunque con una excepción destacada: el polen de cupresáceas, que se sitúa en nivel moderado en todo el territorio provincial durante la jornada de este viernes y la del sábado.

Según los datos de seguimiento aerobiológico, la mayor parte de los tipos de polen presentes en la atmósfera se mantienen en niveles bajos, lo que reduce el riesgo de molestias para la mayoría de la población. Sin embargo, el incremento del polen de cupresáceas, familia que incluye especies como cipreses y enebros, puede provocar síntomas en personas sensibles o alérgicas.

La medición del polen en el aire se realiza habitualmente mediante una escala que clasifica su presencia en cuatro niveles: nulo, bajo, moderado y alto. En el caso de Zamora, el nivel moderado detectado en las cupresáceas indica una concentración significativa en el ambiente, aunque todavía lejos de los valores más elevados.

Este tipo de polen suele tener mayor presencia en determinadas épocas del año y puede provocar síntomas como estornudos, picor nasal, congestión o irritación ocular en personas alérgicas.

Niveles altos en la provincia vecina de Ourense

La situación es más intensa en la provincia gallega de Ourense, que limita con Zamora, donde los registros actuales indican niveles altos de polen de cupresáceas. Este incremento en zonas cercanas puede influir en la dispersión del polen, especialmente cuando las condiciones meteorológicas favorecen el transporte de partículas en el aire.

Los especialistas recuerdan que el polen puede desplazarse a grandes distancias impulsado por el viento, por lo que los niveles registrados en provincias limítrofes también pueden afectar indirectamente a áreas cercanas.

Ante este escenario, las personas con alergia al polen de cupresáceas pueden notar un aumento de síntomas durante estos días, especialmente en espacios abiertos o en zonas con abundancia de estas especies vegetales.

Entre las recomendaciones habituales se encuentran evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de polen, mantener cerradas las ventanas en momentos de alta presencia y utilizar gafas de sol para reducir el contacto con las partículas en suspensión.

Aunque el resto de pólenes se mantienen en niveles bajos en la provincia de Zamora, la presencia moderada de cupresáceas y los registros elevados en Ourense invitan a extremar la precaución entre la población alérgica durante este fin de semana.