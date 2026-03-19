Zamora retoma la emigración a América un siglo después

Si a principios del siglo XX la emigración zamorana tenía como destino América, un siglo después parece que la mirada de los zamoranos que marchan al extranjero ha vuelto sus ojos de nuevo al otro lado de ultramar, aunque en magnitudes mucho menores, claro. Es lo que apuntan los datos del padrón de españoles residentes en el extranjero salidos de la provincia de Zamora.

La presencia de Zamoranos fuera de nuestras fronteras aumentó en 1.378 personas, hasta alcanzar las 25.449, lo que equivale a una población más grande que Benavente. Y de ellas 1.347 se dirigieron a América, aunque este dato puede tener truco, ya que puede tratarse de personas que ya residen en esos países y lo que adquieren es la nacionalidad española.

Donde más aumentó este padrón de zamoranos por el mundo fue en Argentina, donde se incrementó en 983 hasta llegar a las 11.323. A gran distancia, el segundo país es Estados Unidos, donde viven 928 zamoranos, tras aumentar la colonia en 96 personas en un año. De cerca le sigue Cuba, con 94 zamoranos más que engrosan una colonia mucho más relevante que la de Estados Unidos, ya que suma 3.317 personas.

México y Perú, con un aumento de 41 y 34 zamoranos, respectivamente aparecen a continuación en la lista (en el primer país la colonia es de 506 personas y en el segundo de 145), que no abandona el continente en los siguientes lugares. Así a continuación aparece Brasil, con 24 zamoranos más en un año (964 en total), Chile y Colombia con 19 (con respectivamente 359 y 192 zamoranos en total), Uruguay con 12 (180 en total) y Paraguay con 11 (121 en total).

El primer país europeo donde ha crecido la emigración zamorana es Suiza, con 9 zamoranos más, seguida de Francia, con 8, ambas por delante de Bolivia (8), Países Bajos y Rusia (cinco cada una), Rumanía con 4, y Venezuela, Australia, Costa Rica, Noruega, Sudáfrica, China y Singapur con tres zamoranos que han ido a vivir en el último año en cada caso. Con dos se sitúan Reino Unido, Ecuador y Japón.

Los países donde se redujo la presencia zamorana en el último año han sido Filipinas (cinco menos), e Irlanda y Alemania con 3 menos.

Cifras absolutas

Así las cosas las principales colonias zamoranas en el exterior son las de Argentina (11.323), Cuba (3.317), Francia (2.289), Alemania (1.444), Suiza (979), Brasil (940), Estados Unidos (928), México (506), Reino Unido (435), Venezuela (366), Chile (359) y Bélgica (286).

A continuación vendría Colombia, con 192 zamoranos, Uruguay (180), Perú y Países Bajos (145), los vecinos Andorra y Portugal (141), República Dominicana (132), Paraguay (121), Australia e Italia (120).

Hay muchos países del mundo donde no vive ni un solo zamorano. Y en los que sí hay pero la presencia es testimonial se podría citar a Israel, Guinea, Senegal y Filipinas, con uno; Arabia Saudí, Nicaragua, Tailandia y Malta, con dos; Argelia y El Salvador, con tres; Rumanía, Qatar y Turquía, con cuatro; Nueva Zelanda con 5; Marruecos, República Checa, Singapur y China con siete; Emiratos Árabes y Rusia con ocho y Japón y Grecia con nueve.

LAS COLONIAS DE ZAMORANOS EN EL MUNDO