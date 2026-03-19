Este videojuego zamorano se sitúa entre los ocho mejores del mundo

El estudio zamorano GameZ Studio ha logrado un doble reconocimiento internacional con su videojuego "Cubex" en los eventos profesionales más influyentes de la industria del videojuego, como son Game Developers Conference y Pocket Gamer Connects, celebrados en San Francisco.

Los dos premios obtenidos sitúan al proyecto "entre los desarrollos independientes más destacados del panorama global y representan uno de los reconocimientos internacionales más relevantes logrados por un estudio español", valoran desde la empresa.

Evento profesional

El primero de estos reconocimientos ha llegado en el marco de la Game Developers Conference, considerada el principal evento profesional del mundo para desarrolladores, editores e inversores del sector.

El premio al videojuego "Cubex" / Cedida

En este contexto, "Cubex" ha sido galardonado con el premio Best in Game, dentro del programa GDC Play, un espacio reservado los proyectos independientes en desarrollo con mayor proyección internacional.

"GDC Play actúa como una plataforma de descubrimiento clave para la industria, donde estudios emergentes presentan sus videojuegos ante inversores y profesionales de todo el mundo", apuntan. Con este reconocimiento, la propuesta zamorana se sitúa entre los ocho mejores videojuegos independientes presentados a nivel mundial.

Segundo premio

A este logro se suma un segundo premio obtenido durante Pocket Gamer Connects, otro de los grandes encuentros internacionales de negocio del videojuego que se celebra también en San Francisco.

La empresa GameZ Studio. / Cedida

En el marco del evento, GameZ Studio ha recibido el Big Indie Zone Audience Choice Award, un galardón otorgado por representantes de la industria que participan en el evento y que premia a los proyectos independientes que más han destacado entre los estudios presentes.

La obtención de ambos reconocimientos en dos de los principales eventos internacionales del sector "refuerza la visibilidad de "Cubex" dentro del ecosistema global del videojuego independiente y consolida nuestra proyección internacional", subrayan.