La Unidad de Música de la Guardia Civil ofrece hoy un concierto en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

El Teatro Ramos Carrión de Zamora acoge hoy miércoles, a partir de las 19:30 horas, un concierto a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Civil, una actuación que forma parte de la programación de las V Jornadas sobre “Desapariciones Involuntarias en el Medio Rural”.

La formación musical del instituto armado estará dirigida por el teniente coronel músico Jaime Ismael Enguídanos Royo, al frente de una banda que interpretará diferentes piezas en este evento cultural que se celebra en la capital zamorana.

La entrada al concierto es mediante invitación. Las personas interesadas en asistir pueden recogerlas en la taquilla del Teatro Ramos Carrión durante su horario habitual hasta completar el aforo disponible.

Acto cultural dentro de unas jornadas de sensibilización

Este concierto se integra en el programa de un encuentro que busca analizar la problemática de desaparecimientos y promover la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y entidades implicadas en la búsqueda de personas desaparecidas. La iniciativa cuenta con la colaboración de distintas instituciones y entidades, entre ellas la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora y Alimentos de Zamora, además de la propia Guardia Civil.

La actuación permitirá disfrutar en Zamora de una de las formaciones musicales institucionales más representativas del país, que participa habitualmente en actos oficiales, ceremonias y eventos culturales en distintos puntos de España.