Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La concesión del Salto de VillalcampoEl simulado rescate de un desaparecidoMejoras en 150 infraestructurasZamora implementará "próximamente" la Zona de Bajas Emisiones
instagramlinkedin

La Unidad de Música de la Guardia Civil ofrece hoy un concierto en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

La actuación, prevista a las 19:30 horas, se enmarca en las V Jornadas sobre Desapariciones Involuntarias en el Medio Rural

La Unidad de Música de la Guardia Civil

La Unidad de Música de la Guardia Civil / Cedida

Alejandro García Benito

El Teatro Ramos Carrión de Zamora acoge hoy miércoles, a partir de las 19:30 horas, un concierto a cargo de la Unidad de Música de la Guardia Civil, una actuación que forma parte de la programación de las V Jornadas sobre “Desapariciones Involuntarias en el Medio Rural”.

La formación musical del instituto armado estará dirigida por el teniente coronel músico Jaime Ismael Enguídanos Royo, al frente de una banda que interpretará diferentes piezas en este evento cultural que se celebra en la capital zamorana.

La entrada al concierto es mediante invitación. Las personas interesadas en asistir pueden recogerlas en la taquilla del Teatro Ramos Carrión durante su horario habitual hasta completar el aforo disponible.

Acto cultural dentro de unas jornadas de sensibilización

Este concierto se integra en el programa de un encuentro que busca analizar la problemática de desaparecimientos y promover la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y entidades implicadas en la búsqueda de personas desaparecidas. La iniciativa cuenta con la colaboración de distintas instituciones y entidades, entre ellas la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora y Alimentos de Zamora, además de la propia Guardia Civil.

Noticias relacionadas y más

La actuación permitirá disfrutar en Zamora de una de las formaciones musicales institucionales más representativas del país, que participa habitualmente en actos oficiales, ceremonias y eventos culturales en distintos puntos de España.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encargan a una imprenta zamorana las papeletas electorales para el domingo y esta es la factura que les pasa
  2. Esta es la famosa cantante que actuará en Zamora por el Día de Castilla y León
  3. El resultado en la ciudad de Zamora, calle a calle, de las elecciones autonómicas de Castilla y León
  4. La antigua harinera de Carbajo, en Zamora se convertirá en 43 viviendas y 89 garajes
  5. Quién ha ganado las elecciones en Zamora: resultados elecciones autonómicas en Castilla y León 2026
  6. Las diez gasolineras más baratas hoy en Zamora
  7. Siete voces para representar a Zamora; estos son los procuradores que encarnarán a la provincia en las Cortes de Castilla y León
  8. Atrapado en su propia plaza de aparcamiento en Zamora: '¡Cuánto sinvergüenza hay por el mundo!

La Unidad de Música de la Guardia Civil ofrece hoy un concierto en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

La Unidad de Música de la Guardia Civil ofrece hoy un concierto en el Teatro Ramos Carrión de Zamora

Sacyl de Zamora deriva 850 operaciones a la sanidad privada

Sacyl de Zamora deriva 850 operaciones a la sanidad privada

Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza

Agredido un militante socialista en Tábara pateado en la cabeza

Diputación y Junta entregan árboles en Zamora por el Día de los Bosques

Diputación y Junta entregan árboles en Zamora por el Día de los Bosques

Las estatinas son los fármacos que más vidas han salvado frente al riesgo cardiovascular: "Los suplementos dietéticos no han demostrado ninguna disminución"

Las estatinas son los fármacos que más vidas han salvado frente al riesgo cardiovascular: "Los suplementos dietéticos no han demostrado ninguna disminución"

El sacerdote e historiador Miguel Ángel Hernández se acerca al sentido de cada cofradía de la Semana Santa de Zamora

El director del Coro Sacro Pablo Durán plantea una oración a Nuestra Madre

David Muñoz Mateos, escritor: "La naturaleza nos puede acoger a todos mejor que la sociedad"

David Muñoz Mateos, escritor: "La naturaleza nos puede acoger a todos mejor que la sociedad"
Tracking Pixel Contents