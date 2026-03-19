Estos son municipios más felices de Zamora (y los más tristes)

Hay muchos factores que influyen en el grado de felicidad de los habitantes de un municipio. Tal y como apunta el último informe del portal inmobiliario Sonneil, algunos de los agentes que más afectan el grado medio de felicidad de los habitantes de un municipio pueden ser la distancia a alguna playa, las horas de sol, el número de escuelas u hospitales que hay en el municipio y la distancia a algún aeropuerto.

Siguiendo estas indicaciones, en el informe se aporta una escala con el grado de felicidad en cada municipio de España. En el caso de Zamora, las conclusiones del estudio son muy interesantes.

Más tristeza al oeste zamorano

Por lo general, el estudio arroja que los municipios situados al oeste zamorano, debido a su lejanía con servicios de transporte, aeroportuarios y a centros de salud, son los que ocupan lugares más bajos en el ranking.

El Lago de Sanabria visto desde el crucero ambiental. | Sara ParraCrucero ambiental del Lago de Sanabria. | Sara Parra / El Lago de Sanabria visto desde el crucero ambiental. | Sara Parra Crucero ambiental del Lago de Sanabria. | Sara Parra

Puede parecer que vivir rodeado de un paraíso natural como el entorno del lago es idílico, pero los resultados del estudio indican que la comarca zamorana en la que por lo general los habitantes son más infelices es precisamente Sanabria.

La zona más feliz de la provincia

Por el contrario, son las localidades que limitan con Valladolid las que, en general, por las comunicaciones entre provincias y distancia a centros sanitarios aglomeran la mayor cantidad de municipios felices. El estudio contempla que esta es la zona con mayor acceso a servicios de la provincia, sin contar la capital.

Los dos municipios más extremos

En cuanto al municipio más feliz y al más triste de la provincia, curiosamente están cada uno a una punta: uno se sitúa al noroeste y el otro al sureste zamorano.

Villaescusa la Sombría. / Archivo

Según recoge el informe, el municipio más feliz se encuentra al sur de La Guareña y limitando con la provincia de Salamanca, y se trata de Villaescusa. Por el contrario, el más triste se encuentra pegado a León, en la comarca de Sanabria, debido a su mala conexión con servicios y transportes: Porto.

Al ver el informe se aprecia una gran diferencia entre el "porcentaje de felicidad de ambos", del 48% del más triste al 82% del más feliz.