Los sindicatos apuestan por la educación pública “gratuita y con recursos”

“La educación pública supone una enseñanza gratuita y cuenta con recursos para atender a toda la diversidad del alumnado”. Esta es solo una de las “fortalezas” que señalan desde la Junta de Personal Docente de Zamora para animar a las familias a matricular a sus hijos en la escuela pública, una vez que se ha iniciado el periodo de acceso para el nuevo curso 2026-2027.

Zamora. Puertas del IES Universidad Laboral La Junta de Personal Docente no Universitario de Zamora se concentra, en la puerta de IES Universidad Laboral / Alba Prieto / LZA

La lista se completa con especialistas de apoyo, equipos psicopedagógicos, departamentos de orientación y profesorado capacitado y mejor formado, “el único que ha participado en procesos selectivos que les reconocen aptos para el desempeño de su labor”, puntualiza.

De las mejores de España

En representación de los sindicatos educativos, José Manuel Ramos, presidente de la Junta de Personal Docente, subraya que estas características sitúan a la enseñanza pública “en la media europea y entre los mejores de todo el territorio nacional. Hecho que hay que atribuir a la dedicación y profesionalidad del profesorado y la implicación de las familias”, enumera.

Zamora. Puertas del IES Universidad Laboral La Junta de Personal Docente no Universitario de Zamora se concentra, en la puerta de IES Universidad Laboral / Alba Prieto / LZA

“Queremos trasladar a la sociedad que la educación pública es la que realmente garantiza la igualdad de oportunidades, al llegar a todos los alumnos, independientemente de que residan en un medio rural o urbano”, añade.

Subsidiaria de la pública

Ramos recuerda, además, que la enseñanza concertada, según la ley, “es subsidiaria de la pública. Actualmente, la administración educativa mantiene el concierto, a pesar de que en numerosas ocasiones supone un perjuicio para algunos centros públicos que no ven completada su oferta de vacantes”, advierte.

Zamora. Puertas del IES Universidad Laboral La Junta de Personal Docente no Universitario de Zamora se concentra, en la puerta de IES Universidad Laboral / Alba Prieto / LZA

La Junta de Personal Docente de Zamora pide con estos mensajes el apoyo de la sociedad, optando por elegir la matriculación en la educación pública. “Esto supone un respaldo a nuestros centros educativos y a la labor docente de la enseñanza pública, auténticos garantes de la calidad educativa”, agradecen.