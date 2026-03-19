Sacyl de Zamora deriva 850 operaciones a la sanidad privada

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la derivación de 850 operaciones de Sacyl a la sanidad privada.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha gestionado por su parte 317.509 euros para la contratación de 160 procesos quirúrgicos de Cirugía Ortopédica y Traumatología (artroscopia de hombro, sustitución de cadera o de rodilla, cirugías de mano y muñeca, procedimientos sobre el pie), con un plazo de ejecución de nueve meses.

Además, la misma Gerencia ha tramitado otros 480.420 euros para 690 procedimientos de cirugía general (cirugía urológica ambulatoria, cataratas y cirugía general y digestiva con hospitalización -colecistectomía laparoscópica, reparación unilateral de hernia inguinal y reparación de hernia umbilical), también por nueve meses.