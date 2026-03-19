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Sacyl de Zamora deriva 850 operaciones a la sanidad privada

Se trata de 160 intervenciones de Traumatología y 690 de cirugía general

Un quirófano en el hospital Virgen de la Concha de Zamora.

Un quirófano en el hospital Virgen de la Concha de Zamora. / J. N.

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado la derivación de 850 operaciones de Sacyl a la sanidad privada.

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Zamora ha gestionado por su parte 317.509 euros para la contratación de 160 procesos quirúrgicos de Cirugía Ortopédica y Traumatología (artroscopia de hombro, sustitución de cadera o de rodilla, cirugías de mano y muñeca, procedimientos sobre el pie), con un plazo de ejecución de nueve meses.

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Además, la misma Gerencia ha tramitado otros 480.420 euros para 690 procedimientos de cirugía general (cirugía urológica ambulatoria, cataratas y cirugía general y digestiva con hospitalización -colecistectomía laparoscópica, reparación unilateral de hernia inguinal y reparación de hernia umbilical), también por nueve meses.

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