Esta es la primera pregunta que presentará el PSOE de Zamora en las Cortes

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Iñaki Gómez y Javier García

Iñaki Gómez (der.) y Javier García, en las obras del Conservatorio. | ALBA PRIETO

Iñaki Gómez (der.) y Javier García, en las obras del Conservatorio. | ALBA PRIETO

B. Blanco García

B. Blanco García

Desde el convenio firmado entre Ayuntamiento y Junta de Castilla y León para la construcción del nuevo Conservatorio de Música, los vaivenes de esta obra —desde una empresa en concurso de acreedores hasta problemas de salubridad por su paralización— no han parado hasta la actualidad.

"En octubre de 2022 Mañueco dijo que el curso 2024-2025 comenzaría en las nuevas instalaciones, con presupuesto de doce millones y un plazo de ejecución de 36 meses", resumió Iñaki Gómez, procurador del PSOE por Zamora, quien apuntó que una de las primeras acciones que realizarán en las Cortes de Castilla y León será preguntar por estas obras y su finalización.

"Pedimos seriedad, saber cuál va a ser la fecha de finalización de las obras y los plazos", apuntó Gómez, quien lamentó, además, las actuales condiciones en las que los alumnos del Conservatorio están recibiendo las clases .

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"La sociedad zamorana merece de una vez por todas este conservatorio", subrayó.

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