Mejoras en 150 infraestructuras deportivas, culturales y parques de la provincia de Zamora

La Diputación de Zamora destinará 1.820.000 euros ampliables hasta 2.360.000 euros a la convocatoria para la recuperación y mejora de instalaciones deportivas, espacios culturales y parques infantiles y biosaludables en la provincia de Zamora, publicada este pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El objetivo de las subvenciones "no es hacer nuevas instalaciones, sino recuperar, renovar, reformar, mejorar y acondicionar las actuales", tal y como aprecia el presidente de la institución, Javier Faúndez.

Convocatoria destinada a las entidades locales de la provincia de Zamora con población inferior a 20.000 habitantes, que se divide en tres líneas. Una primera para instalaciones deportivas, dotada con 840.000 euros. Otra segunda línea, para mejora de las instalaciones culturales, con 540.000 euros, y la tercera línea, para parques infantiles y biosaludables con 440.000 euros. Todas ellas ampliables un 30% más.

Como novedad, este año 2026 solo se podrá presentarse una única solicitud de entre las tres líneas propuestas. A efectos de valoración de los criterios establecidos en las bases de la convocatoria, se fija que se dará un punto en el caso de que la actuación solicitada incluya instalaciones de nueva creación y renovación de instalaciones existentes. Asimismo, para la obtención de los puntos correspondientes a la renovación de instalaciones existentes, será necesario que el uso de la instalación existente y el que se dará con la renovación sea el mismo.

Los criterios de valoración y selección se determinarán también por la mejora de eficiencia energética y de accesibilidad que supongan las actuaciones. Por ejemplo, en el caso de las instalaciones deportivas, se otorgará una puntuación adicional si fueran utilizadas por clubes federados. También, se primará a los ayuntamientos con más habitantes censados y se priorizará a aquellos municipios que tienen más núcleos de población.

En cuanto a la subvención para la adquisición de elementos mobiliarios y equipamientos en cualquiera de las tres líneas de actuación, la Diputación estima que no podrá superar en ningún caso el 40% de la inversión total.

Financiación de hasta el 90%

En total, la Diputación prevé que se puedan realizar entre 140 y 150 actuaciones en los pueblos de la provincia, financiando como máximo el 90% de aquellas obras que sean seleccionadas hasta agotar el total de la cantidad habilitada para tal fin. Por su parte, los ayuntamientos deberán comprometerse a realizar como mínimo una aportación del 10% en el caso de que resulten beneficiarios de la subvención.

La subvención que obtendrán los consistorios, una vez se apliquen los criterios de selección y valoración establecidos serán de un máximo de 25.000 euros para la línea de instalaciones deportivas, un máximo de 20.000 euros para infraestructuras culturales y 10.000 euros como tope para cada beneficiario para mejoras en parques infantiles y parques biosaludables.

La ejecución es retroactiva, por lo que aquellos ayuntamientos que hayan realizado actuaciones desde el 1 de enero del año 2026 serán financiables hasta el 30 de junio del año 2027. "Con esa filosofía de ampliar plazos para darle a los ayuntamientos y a las empresas, a los ayuntamientos más plazos para ejecutar las obras y a las empresas a tener un trabajo más sostenible a lo largo del tiempo", destaca el dirigente alistano.

El plazo de presentación de las solicitudes es de veinte días hábiles a partir de este jueves 19 de marzo. La solicitud y demás documentos correspondientes a la convocatoria están a disposición de los interesados en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zamora, a través del trámite electrónico correspondiente.