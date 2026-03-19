La mejor experiencia preuniversitaria de estos cuatro estudiantes zamoranos

"Sois el 4,4% de los 4.500 candidatos. Eso ya merece vuestro orgullo y satisfacción personal", subrayaba María Torras, una de las directoras del programa de Becas Europa, en su intervención ante los 200 estudiantes de toda España que estaban a punto de pasar un intenso fin de semana en las instalaciones de la Universidad Francisco de Vitoria.

Laura Llamas y María Torras, directoras del programa Becas Europa, dan la bienvenida a los alumnos. / Cedida

Ello son los aspirantes a conseguir una de las cincuenta becas que esta universidad, junto al Banco Santander, ofrece cada año a estudiantes de 2º de Bachillerato para una experiencia única antes de comenzar su vida universitaria.

Representación zamorana

Entre ese selecto grupo de esta vigésimo primera edición se encuentran cuatro alumnos zamoranos. Se trata de Raúl Domínguez Pérez y Rubén de Castro Bautista, que estudian en el colegio Sagrado Corazón de Jesús, y Marta Gómez Rodríguez y Mario García Polo, quienes finalizan este curso sus estudios de Bachillerato en el IES María de Molina.

Mario García (primero por la izquierda) y Marta Gómez (tercera por la derecha), los estudiantes del IES María de Molina. / Cedida

Los cuatro disfrutaron junto al resto de candidatos llegados de diferentes lugares de España de un fin de semana lleno de charlas, talleres y convivencia para compartir experiencias antes de conocer quiénes serán los elegidos.

Un gran premio

"Este fin de semana es ya un gran premio", les aseguraba Laura Llamas, otra de las directoras de estas becas, que les daba la bienvenida en el salón de actos de la Universidad Francisco de Vitoria. "Hemos visto algo en vosotros y queremos que lo compartáis con el equipo de Becas Europa, con los monitores y, sobre todo, entre vosotros", animaba su compañera María Torras, quien les aconsejaba que durante esos días abrieran "los ojos y los oídos, poniendo atención a todo lo que suceda y atreviéndose a ir al fondo de todo".

Rubén de Castro Bautista (abajo, a la izquierda), alumno del colegio Sagrado Corazón de Jesús. / Cedida

En esta experiencia previa a los estudios superiores, Torras les aseguraba que "lo verdaderamente universitario es nunca dar nada por supuesto. Hay que hacerse preguntas, tanto nuevas como aquellas para las que creéis que ya tenéis la respuesta. Dejaos interpelar por todo lo que suceda alrededor", aconsejaba.

Un largo camino

Los cuatro zamoranos, junto al resto de compañeros, supieron aprovechar bien ese fin de semana, sobre todo después del duro camino que les ha llevado hasta aquí. Fue en enero de 2025, todavía como estudiantes de 1º de Bachillerato, cuando presentaron sus candidaturas, superando una primera fase que consistía en un test psicotécnico y una prueba de nivel de inglés.

Los estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Jesús, Rubén de Castro (izquierda) y Raúl Domínguez. / Cedida

En abril se enfrentaron a un cuestionario de preguntas abiertas y la tercera fase llegó en verano, con la presentación de un montaje audiovisual sobre un tema sugerido por la organización.

En noviembre, participaron en una dinámica grupal y antes de finalizar el año presentaron un proyecto personal sobre un tema de actualidad.

Elección de los cincuenta becados

Tras estos días de convivencia en Madrid, la organización elegirá a los cincuenta becados que realizarán ese viaje por Europa como premio final, con el objetivo de "acudir a la esencia e ideales de la universidad, que nació en Europa, para despertar la actitud de verdadero universitario", se explica desde la organización.

Los alumnos del IES María de Molina, Mari García y Marta Gómez. / Cedida

Un viaje donde, aparte de descubrir nuevos lugares durante veinte días, conocerán las principales universidades y se participará en un programa de conferencias, encuentros con personalidades de primer nivel del mundo académico, político y cultural y se incluirán actividades de ocio.

Todo un premio al esfuerzo del que podría disfrutar alguno de los cuatro aspirantes zamoranos.