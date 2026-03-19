Malestar por el caos para inscribirse a los cursos municipales de gimnasia en Zamora

Malestar generalizado entre los usuarios de los cursos de la gimnasia de mantenimiento que ofrece el Ayuntamiento de Zamora en la apertura de las inscripciones del tercer trimestre en la Ciudad Deportiva. La saturación de la página web para formalizar las peticiones ha provocado que muchos usuarios se hayan inscrito más de una vez al no recibir la confirmación de la plaza.

Según relata una de las afectadas, ante la falta de confirmación clara, algunas personas han llegado a inscribirse más de una vez por miedo a quedarse fuera. Esta situación ha provocado incertidumbre y "cabreo generalizado", llevando incluso a decenas de aspirantes a desplazarse hasta la Ciudad Deportiva de Zamora para comprobar si su solicitud se había tramitado correctamente.

Además de los fallos técnicos, algunas de las usuarias critican el propio modelo de inscripción. En concreto, piden que se limite la posibilidad de apuntarse a diferentes turnos en distintos horarios durante la semana, puesto que consideran que el sistema actual permite que una misma persona ocupe varias plazas, incluso los cinco días, de lunes a viernes, lo que reduce las opciones para otros interesados.

Asimismo, solicitan simplificar los procesos de inscripción, dado que muchas personas mayores encuentran dificultades para completarlos.

Por todo ello, reclaman al Ayuntamiento de Zamora una revisión del proceso para formalizar las inscripciones trimestrales en los cursos de gimnasia de mantenimiento, tanto para mejorar el funcionamiento de la página web como para establecer criterios más equitativos en el reparto de plazas.