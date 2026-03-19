Vecinos y Ayuntamiento enfrentados por el cierre del Arco de Doña Urraca: "Nuestro negocio también es patrimonio vivo, llevamos aquí 100 años"

Una maceta se ha convertido en la principal disputa entre los vecinos de los alrededores del Arco de doña Urraca y el Ayuntamiento de Zamora, una situación que se remonta a meses atrás, cuando, con los inicios del conflicto, David Gago, concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, defendió el cierre al tráfico del Arco de Doña Urraca asegurando que la medida responde "fundamentalmente a razones de seguridad vial y de protección del patrimonio".

Uno de los vecinos repite los recorridos que deben seguir como vías alternativas. / Alba Prieto

El edil explicó por aquel entonces que la decisión "no es un capricho", sino que se apoya en un informe de la Policía Municipal del año 2020 donde ya se alertaba de problemas de seguridad vial en el paso bajo el arco, una puerta románica del siglo XII recientemente restaurada. El edil subrayó también que el cierre no afecta de forma significativa a la actividad económica, ya que los furgones de reparto ya no tenían permitido el paso y, en la práctica, la mayoría no lo utilizaban: "Lo que no se puede pensar es que una puerta románica recién restaurada donde entra un coche por centímetros pueda tener acceso al tráfico", declaró.

Medida del Arco de doña Urraca según un informe independiente encargado a un arquitecto por los afectados. / Cedida

Ante esta situación, el 5 de diciembre de 2025, varios vecinos afectados se reunieron con David Gago, Pablo Novo (concejal de Obras), el comisario Crisanto y Luis Concejo, segundo de abordo en materia de seguridad vial: "En esa reunión nos dijeron que estaban valorando cerrar ese acceso", recuerda Juan, propietario de Claudia Mobiliario. "Concejo señaló que había un informe de la Policía Local de 2020, firmado por él mismo, en el que las rutas alternativas suponían tan solo dos minutos más que el recorrido actual. Asegurando incluso que él mismo había estado durante un año valorando las vías", explica Víctor, vecino de la zona. "Ese cálculo no es objetivo, porque no refleja la realidad: coches mal aparcados, calles estrechas, zonas escolares, empedrado machacado, obras y puntos conflictivos", añade.

"Los políticos se deben al pueblo y, si tomas una decisión provisional con intención definitiva, tendrás que valorar el impacto en vecinos y negocios. Esto no es una cuestión política ni partidista, es sentido común", sentencia. Los vecinos también critican la actitud del responsable municipal: "Lo que sí echamos en cara es la actitud de David Gago", apunta Juan, quien considera que "cuando hay un problema real no da la cara". Además, denuncia la falta de respuesta institucional: "Han pasado varios meses desde que escribí a Gago y aún sigo esperando una respuesta. Dijo que en tres días nos contestaría", añade Juan.

Juan, propietario de Claudia Mobiliario. / Alba Prieto

"El perjuicio", asegura Juan, "es tangible", aludiendo a la caída de actividad: "La gente de los pueblos ya no entra hasta aquí, los taxis no suben a la Plaza Mayor y hay un negocio que va a tener que marcharse, entre otras razones, por problemas de logística". Por su parte, el propio Juan pone el foco en las consecuencias económicas: "Mi negocio no es un quiosco, hay meses flojos y días en los que todo depende de dos operaciones concretas. El cliente habitual sigue viniendo, pero hace unos días una mujer que necesitaba un sofá elevador desistió por las circunstancias", concluye el propietario de Claudia Mobiliario.

"Esto es como el consumo de un coche, y una cosa es la teoría y otra la vida real", dice Víctor. "Sí, el arco es estrecho, pero hay otros dos puntos, como son el acceso por el etnográfico o por el Teatro Principal que son iguales o más problemáticos", señala. "Lo de estos días ya es vergonzoso. No se puede acceder hasta aquí, se están amparando en el patrimonio, pero luego Patrimonio no sabe nada. Yo mismo he ido a Responsabilidad Patrimonial y allí no constaba nada. Si de verdad era tan urgente actuar con un informe de 2020, ¿por qué no lo hicieron antes y no ahora con esta chapuza?", destaca indignado.

Víctor, uno de los vecinos del barrio que se han visto afectados por el cierre del arco. / Alba Prieto

"Lo que pedimos es equilibrio. Se calcula que hay unos 300 vehículos en esta zona. Si multiplicas eso por las viviendas y por la cantidad de personas afectadas, estamos hablando de mucha gente", declara Juan. "Nos dicen que hay que proteger el Arco de Doña Urraca porque es del siglo XIII, pero la iglesia de San Vicente es del siglo XII. No hay coherencia. Nuestro negocio también es patrimonio, pero patrimonio vivo, llevamos aquí 100 años. Lo que no puede ser es convertir el patrimonio en una muletilla para cerrar en falso cualquier debate, porque lo que eso da a entender, es que existen intereses personales detrás de todo esto", indican los afectados.

Medida entre la Iglesia de San Vicente y la acera del Teatro Principal según un informe independiente encargado a un arquitecto por los afectados. / Cedida

"Hemos propuesto la idea de bolardos retráctiles, de cámaras, de sistemas de control de matrículas, etc.", enumeran. Ante algunas de estas propuestas, Gago descartó la instalación de cámaras de control para permitir el paso restringido al considerar que podría generar sanciones a clientes o visitantes que accedieran sin autorización. La opción de los bolardos automáticos tampoco se valora, puesto que "se están retirando en numerosas ciudades por los problemas que ocasionan al tráfico", argumentó en su día.

"Lo que más nos fastidia es que cierran con una jardinera como si no hubiera opciones intermedias, pero, en Semana Santa, ¿por dónde vamos a entrar cuando salgan las procesiones? ¿Y en Fromago cuando corten Viriato?", preguntan. Además, aseguran que las vías alternativas propuestas desde el Ayuntamiento "están machacadas y, en otros casos, apenas entran dos coches, por no hablar de que tenemos que pasar por delante de dos colegios que, en horas puntas dificulta mucho más nuestro recorrido, así como no es cómodo para los escolares tener un tráfico constante de vehículos a las puertas del liceo". Además, continúan, "ahora se escudan en que hay obras, pero es que en San Martín el giro es incluso peor que antes: hay vallas, los coches tienen que subirse a las aceras cuando te cruzas con otro vehículo... es una zona conflictiva, y con el colegio al lado más", detalla. "El acceso por Viriato tampoco es limpio ni sencillo. Hay grupos de turistas, giros cerrados, zonas reventadas. No es una alternativa razonable".

Aseguran que la situación es compleja, pero que "hay hechos objetivos que respaldan estas quejas, como que en esta calle antes nunca había huecos libres y ahora siempre los hay", una teoría que reafirma una agente de estacionamiento que pasaba por allí en ese momento: "Ha disminuido el tráfico y, por lo tanto, la afluencia. Estos negocios están quedándose aislados", declara a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Durante el recorrido, Mónica Campos, propietaria de uno de los negocios en la calle Renova, no dudó en acercarse y compartir su testimonio: "Estoy convaleciente y, aun así, esta es una de las cosas que más me están afectando. Me tienen que recoger abajo de la cuesta porque el taxi ya no viene hasta aquí o me cobra más por traerme. Soy una persona con discapacidad reconocida", asegura. "Tengo una tienda en la calle Renova y aquí, debajo de mi casa, tengo el almacén. Por lo tanto, esta situación me afecta directamente en mi recorrido diario, por motivos de trabajo, de habitabilidad y de negocio", comienza explicando. "La zona se ha quedado desierta. Yo vivo en el número 18 de la Costanilla, y esto antes era un tránsito continuo de gente. Desde que cerraron el arco, al no pasar coches, no pasa nadie. Esta era una zona de dejar y recoger a la gente que venía al área comercial, y eso se ha acabado", asegura. "Mi vida se ha trastocado hasta el punto de plantearme cambiarme de sitio, porque con todas mis dificultades añadidas me han creado una falta de accesibilidad enorme a mi vivienda, a mi negocio y a mi almacén. Todo por una puñetera jardinera, y yo no sé quién sale beneficiado con obligarnos a dar toda la vuelta, pasar por más colegios, por zonas superestrechas, subirnos a las aceras y parar continuamente por la cantidad de peatones y turistas que hay", recalca. "Llevo más de treinta años pasando por el Arco de Doña Urraca, y jamás he visto un accidente, jamás he tenido un roce ni en mi coche ni he visto que lo tuviera nadie. Siempre se han respetado las preferencias viales con respecto a niños, peatones o ambulancias pero, ¿cuántos turistas pasan por ahí como para justificar el trastorno que se nos está causando a quienes vivimos y trabajamos aquí?", pregunta. "Sinceramente, no sé de quién ha sido la brillante idea, pero nos han hecho polvo. A algunos más y a otros menos, pero a mí me afecta en todos los aspectos de mi vida", termina.

Alejandra Bonel García / Alejandro García Benito

"Lo que pedimos es algo muy sencillo: que pongan una cámara, que sancionen a quienes no deban entrar y que se cotejen las matrículas de las personas que vivimos aquí. Tenemos garaje, guardamos mercancía, tenemos una vida familiar... Es decir, esto se ha hecho toda la vida de una forma normal, entrando y saliendo sin ningún problema. Ahora lo único que están consiguiendo es destrozar el casco antiguo que habían arreglado. No tiene sentido. El arco no se daña, no es una zona de altas emisiones ni de tráfico intenso. Es solo otro paso más dentro de una ciudad que ya tiene el casco antiguo muy restringido. Ya se lo cargaron en otras zonas y ahora seguimos haciendo lo mismo", sentencia.

Noticias relacionadas

"No pedimos que nos den la razón sin más; pedimos diálogo. Parece que nos tratan como si fuéramos negacionistas o como si quisiéramos destrozar el arco. Y no. Los que vivimos aquí sabemos perfectamente que hay que protegerlo, pero también hay que encontrar un equilibrio. Al final están jugando con nuestro trabajo y con nuestra vida diaria. Y ni siquiera responden. Si una medida provisional está teniendo este efecto, lo mínimo es escuchar y rectificar", concluyen los afectados.