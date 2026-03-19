La huelga de médicos de Zamora pincha el Primaria

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos, en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco, ha tenido un seguimiento medio del 20 % en el conjunto de Castilla y León y un 13,9% en Zamora, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud.

El seguimiento ha sido especialmente bajo entre los médicos de Atención Primaria, ya que ha secundado el paro un 4,57%, es decir estaban en huelga 9 de los 197 galenos operativos este jueves.

En los hospitales la huelga ha tenido más incidencia, un 22,17%, con 51 huelguistas por 230 efectivos operativos.

La repercusión de los paros en los pacientes ha sido, no obstante, importante: 273 consultas de Atención Primaria suspendidas, 20 consultas externas (una cuarta parte de las programadas), ocho operaciones anuladas (el 22% de las previstas) y 54 pruebas diagnósticas, un tercio de las que deberían haberse hecho en Zamora.

Mañana es el último día de huelga de este mes, si bien las movilizaciones continuarán también en abril y los meses siguientes.

En Castilla y León han secundado la huelga un total de 1.450 facultativos de los 7.173 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 8,5 %, 36 médicos en huelga; Burgos, 27,4 %, 226 en huelga; León, 30,3 %, 377; Palencia, 23,2 %, 88 médicos; Salamanca, 15,7 %, 228 facultativos; Segovia, 15,7 %, 65; Soria, 24,7 %, 56; Valladolid, 17,5 %, 314 médicos; y Zamora, 13,9 %, 60 médicos en huelga.

Además, la cuarta jornada en huelga de los médicos en el mes de marzo ha tenido un total de 6.462 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 420; Burgos, 840; León, 2.045; El Bierzo, 196; Palencia, 518; Salamanca, 840; Segovia, 175; Soria, 448; Valladolid Este, 427; Valladolid Oeste, 280; y Zamora, 273.

De la misma manera, se han cancelado un total de 255 intervenciones quirúrgicas, 575 pruebas diagnósticas y 3.367 consultas externas programadas en los hospitales de la comunidad.