La huelga de médicos de Zamora pincha el Primaria
No llega al cinco por ciento los facultativos que paran en los centros de salud
El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos, en una convocatoria a nivel nacional por el nuevo Estatuto Marco, ha tenido un seguimiento medio del 20 % en el conjunto de Castilla y León y un 13,9% en Zamora, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud.
El seguimiento ha sido especialmente bajo entre los médicos de Atención Primaria, ya que ha secundado el paro un 4,57%, es decir estaban en huelga 9 de los 197 galenos operativos este jueves.
En los hospitales la huelga ha tenido más incidencia, un 22,17%, con 51 huelguistas por 230 efectivos operativos.
La repercusión de los paros en los pacientes ha sido, no obstante, importante: 273 consultas de Atención Primaria suspendidas, 20 consultas externas (una cuarta parte de las programadas), ocho operaciones anuladas (el 22% de las previstas) y 54 pruebas diagnósticas, un tercio de las que deberían haberse hecho en Zamora.
Mañana es el último día de huelga de este mes, si bien las movilizaciones continuarán también en abril y los meses siguientes.
En Castilla y León han secundado la huelga un total de 1.450 facultativos de los 7.173 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 8,5 %, 36 médicos en huelga; Burgos, 27,4 %, 226 en huelga; León, 30,3 %, 377; Palencia, 23,2 %, 88 médicos; Salamanca, 15,7 %, 228 facultativos; Segovia, 15,7 %, 65; Soria, 24,7 %, 56; Valladolid, 17,5 %, 314 médicos; y Zamora, 13,9 %, 60 médicos en huelga.
Además, la cuarta jornada en huelga de los médicos en el mes de marzo ha tenido un total de 6.462 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 420; Burgos, 840; León, 2.045; El Bierzo, 196; Palencia, 518; Salamanca, 840; Segovia, 175; Soria, 448; Valladolid Este, 427; Valladolid Oeste, 280; y Zamora, 273.
De la misma manera, se han cancelado un total de 255 intervenciones quirúrgicas, 575 pruebas diagnósticas y 3.367 consultas externas programadas en los hospitales de la comunidad.
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