Hormigón, ingenio y vocación en este original concurso escolar

Se trata de la tercera edición, pero es la primera vez que se organiza en Zamora. El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos ha puesto en marcha "El gran concurso del hormigón", un reto que se lanza a los alumnos de 1º de Bachillerato de la rama científico técnica y al que han respondido un total de quince centros escolares de toda la provincia, que se traduce en 150 participantes.

Su objetivo: amasar una muestra de hormigón para que alcance la máxima resistencia.

El presidente del colegio en Zamora, Manuel Iglesias, acudía al colegio Corazón de María, uno de los participantes, para recoger la probeta que presentan a concurso. "La idea nació en el colegio profesional de Navarra y este año nos hemos unido Zamora y Ávila. Se trata de realizar una prueba de compresión para saber la resistencia que tiene el hormigón. El ganador provincial pasará a la fase nacional", resume.

Acercarse a la profesión

La profesora que ha trabajado con este grupo, María Ángeles Marcos, valoraba la experiencia desde varias perspectivas: "Primero, es una original manera de acercarse a la profesión y al mundo laboral, al tiempo que salen fuera del aula". Aprender a trabajar en equipo y realizar algo manual "en un mundo tan digital" también son puntos a destacar para esta docente.

Los alumnos explican cómo han realizado la probeta que presentarán al concurso. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Desde el propio laboratorio, el grupo de alumnos participante agradecía "haber salido de clase para hacer este experimento y ha sido muy curioso aprender cómo se hace el hormigón. Ahora solo queda esperar al resultado", confían.

Apoyo de la Escuela Politécnica

En este concurso colabora la Escuela Politécnica Superior de Zamora, en cuyos laboratorios se harán las pruebas para conocer al ganador provincial.

La subdirectora de Estudiantes, Leticia Aguado, destacaba que la profesión de arquitecto técnico "está en alza y hay una alta demanda de profesionales, están muy requeridos".

Lista de participantes

Además del colegio Corazón de María, también han participado en esta primera edición en Zamora el IES Río Duero, IES Universidad Laboral, Medalla Milagrosa, Amor de Dios, IES Maestro Haedo, centro de educación especial Virgen del Castillo —todos estos, de la capital—, junto al IES Aliste de Alcañices, IES León Felipe e IES Los Sauces de Benavente, IES Fuentesaúco, IES Los Valles de Camarzana de Tera, IES Valverde de Lucerna de Puebla de Sanabria, IES Cardenal Pardo Tavera de Toro e IES Tierra de Campos de Villalpando.