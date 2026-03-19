Dos heridos tras un choque frontal entre dos turismos en la N-122 a su paso por Zamora

Dos personas han resultado heridas este jueves tras un accidente de tráfico registrado en la carretera N-122 a su paso por la provincia de Zamora. El siniestro se produjo después de que dos turismos colisionaran frontalmente en el kilómetro 475 de esta vía.

La sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León recibió el aviso a las 11:16 horas, momento en el que una llamada alertó de la colisión entre ambos vehículos. Según la información facilitada por los alertantes, el choque había dejado al menos dos personas heridas que necesitaban asistencia sanitaria.

Tras recibir el aviso, el centro de emergencias activó el protocolo correspondiente y dio traslado del incidente a la Guardia Civil de Tráfico, así como a Emergencias Sanitarias de Sacyl para que movilizaran los recursos necesarios hasta el lugar del accidente.

Hasta el punto del siniestro se desplazaron los servicios sanitarios para atender a los afectados. Los profesionales sanitarios asistieron en el lugar a una mujer de 53 años que presentaba dolor en el cuello, así como a un varón de 67 años que refería molestias en un costado tras el impacto.

Intervención de los servicios de emergencia

Los equipos de emergencias realizaron una primera valoración de los heridos en el lugar del accidente, donde fueron atendidos por los sanitarios desplazados hasta la zona. Por el momento no han trascendido más detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre las circunstancias exactas en las que se produjo el choque.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil de Tráfico se encargaron de regular la circulación en el tramo afectado y de instruir las diligencias oportunas para esclarecer las causas del accidente.

La carretera N-122 es una de las principales vías de comunicación de la provincia y conecta diversos municipios del entorno, por lo que episodios como este obligan a extremar la precaución al volante y a mantener las medidas de seguridad durante la conducción.