Fromago contará con siete espacios gastronómicos

Fromago ha abierto la convocatoria para sus tabernas oficiales reforzando su apuesta por favorecer a las empresas de la provincia. En total, la Feria Internacional del Queso contará del 17 al 20 de septiembre de 2026 con siete espacios gastronómicos en enclaves estratégicos del recorrido oficial.

En concreto, se instalarán dos tabernas oficiales en la Plaza de la Marina, una en la Plaza de Sagasta, dos en la Plaza de Viriato, una en el Mirador de Claudio Moyano y una en el entorno de la Catedral. Espacios que se conciben como puntos de servicio, encuentro y dinamización del recorrido ferial, con el objetivo de reforzar la experiencia del visitante y aportar valor al entorno urbano durante los días de celebración del evento.

La organización de la feria establece en sus bases que se priorizará la participación de empresas de la provincia de Zamora, "con el fin de favorecer el impacto económico local y reforzar la implicación del sector hostelero zamorano en uno de los grandes acontecimientos de la ciudad".

No obstante, en caso de que el número de solicitudes presentadas por empresas zamoranas que cumplan los requisitos supere el número de espacios disponibles, la adjudicación se resolverá mediante sorteo entre ellas.

En cuanto a las solicitudes de empresas de fuera de la provincia, éstas solo serán consideradas si no se cubren los siete espacios con operadores zamoranos que reúnan las condiciones exigidas.

Solicitudes

El plazo para que los interesados puedan presentar sus solicitudes permanecerá abierto hasta el viernes 10 de abril y las empresas interesadas deberán contactar a través del correo expositores@fromago.info.

Podrán presentar solicitud aquellos operadores que acrediten actividad profesional vinculada al sector hostelero y cumplan los requisitos administrativos y fiscales establecidos por la organización, entre ellos estar dados de alta en el CNAE de hostelería durante, al menos, los dos últimos años, estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social, cumplir la normativa vigente y aceptar las condiciones de funcionamiento, coordinación e imagen definidas por Fromago.

Cada taberna contará con una dotación base común aportada por la organización, que incluirá carpa de 5 x 5 metros, 9.000 W de potencia eléctrica, instalación eléctrica e iluminación, agua y desagüe, rótulo identificativo, suelo de goma interior y packs de mesas y bancos, entre otros elementos. La finalidad es garantizar unas condiciones homogéneas de funcionamiento e integración en la identidad general del evento.

Precisamente por esa coherencia visual y comercial, las bases también limitan la presencia de marcas o soportes promocionales ajenos al evento que no cuenten con autorización expresa de la organización.

Recorrido de 40.000 metros cuadrados

La organización prevé una edición de gran dimensión, con un recorrido superior a 40.000 metros cuadrados, cerca de 300 expositores en más de 400 stands y más de 1.200 quesos distintos de todo el mundo, además de showcookings, catas, conciertos, talleres y actividades para todos los públicos.

A ello se suma el impacto logrado en 2024, cuando Fromago registró más de 300.000 visitantes únicos, 100 % de ocupación hostelera, más de 170.000 kilogramos vendidos y un impacto económico global estimado en 14 millones de euros.