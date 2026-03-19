Un festival contra la despoblación busca artistas de Zamora para actuar este verano en Soria

El festival Boina Fest, considerado el primer festival contra la despoblación de España, ha abierto su convocatoria para seleccionar artistas que participarán en su 12ª edición, que se celebrará el próximo 8 de agosto en la localidad soriana de Arenillas. Entre los territorios a los que se dirige esta llamada se encuentra la provincia de Zamora, una de las zonas incluidas dentro de la denominada España vaciada.

La organización busca músicos nacidos o residentes en municipios con una densidad de población inferior a ocho habitantes por kilómetro cuadrado. En total, la convocatoria está abierta a artistas de 16 provincias: Soria, Teruel, Guadalajara, Cuenca, Zaragoza, Burgos, La Rioja, Segovia, Valencia, Castellón, Ourense, León, Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz.

Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 26 de abril a través de la página web del festival. De entre todos los participantes, tres artistas o grupos serán seleccionados para actuar en el escenario de Boina Fest junto a otros nombres que se anunciarán próximamente.

Un festival musical para visibilizar la España vaciada

Boina Fest nació hace más de una década con el objetivo de denunciar el problema de la despoblación rural y dar visibilidad a las zonas más afectadas. A lo largo de sus once ediciones anteriores ha conseguido reunir a más de 7.000 asistentes y ha recibido la inscripción de más de 750 artistas.

Por su escenario han pasado artistas como Rozalén, Grison y Tuli, Wilbur, La Regadera, Artistas del Gremio, Bewis de la Rosa o Balkan Bomba, convirtiendo este pequeño festival rural en una cita cultural cada vez más reconocida.

El evento se celebra en Arenillas, un municipio soriano de poco más de 40 habitantes que se ha convertido en un ejemplo de lucha contra la despoblación. Gracias a diferentes iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural del pueblo, en la última década han nacido ocho niños, una cifra que triplica la tasa de natalidad de la provincia de Soria.

La organización del festival cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Arenillas y de la empresa Helios. Además, el evento incluye actividades paralelas como una macarronada popular al día siguiente del festival y una zona de acampada gratuita para los asistentes.

Con esta nueva convocatoria, Boina Fest vuelve a apostar por la música como herramienta para dar visibilidad al problema de la despoblación y ofrecer una oportunidad a artistas procedentes de las zonas rurales más afectadas por este fenómeno.