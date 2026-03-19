Las estatinas son los fármacos que más vidas han salvado frente al riesgo cardiovascular: "Los suplementos dietéticos no han demostrado ninguna disminución"

"El riesgo cardiovascular, ese clásico", es el título de la ponencia dirigida por el cardiólogo José Luis Santos con motivo de las Jornadas Infosalud de la Fundación Caja Rural de Zamora. Las enfermedades cardiovasculares no son un invento de la sociedad actual, y el título de la charla es un guiño a como "nos han acompañado a lo largo de la vida desde civilizaciones muy arcaicas", añade Santos.

"Podemos hablar todos los días de las distintas desgracias que ocurren en la tierra, como los terremotos o las guerras. Pero a día de hoy la causa más frecuente de mortalidad sigue siendo la enfermedad cardiovascular junto con los tumores. En España, en torno al 26% de las causas de muerte son por esta causa", expone. Lo peor, o mejor, según se mire, "es que muchos de esos fallecimientos se pueden evitar calculando el riesgo cardiovascular de una persona y poniendo los medios que a día de hoy tenemos para intentar disminuir ese porcentaje de mortalidad", explica el cardiólogo.

Remontarse en el tiempo para entender los inicios de esta investigación

"El estudio las enfermedades cardiovasculares se remonta cerca del año 1.500 antes de Cristo gracias al que probablemente sea el primer libro de medicina, el papiro de Ebers", detalla Santos. "Esta información demuestra que en aquella época la gente ya se preocupaba por el riesgo vascular, ya que veían que determinados síntomas podías predecir la aparición de una muerte", narra.

"Los años fueron pasando, y con Hipócrates, se empezaron a descifrar o aclarar algunos tipos de factores de riesgo. A raíz de esto, los griegos empezaron a poner en relación los síntomas que experimentaban los enfermos con los órganos que producían los síntomas, y empezaron a hacer las disecciones humanas, que en aquel momento estaban totalmente prohibidas y debían hacerse de forma subrepticia. Más tarde, Leonardo Da Vinci en el siglo XV y Andreas Vesalius XVI, empezaron a describir las arterias coronarias, y en los siglos XIX y XX se estableció por fin que diferentes lesiones en las arterias coronarias producían síntomas que daban lugar a infartos o a la muerte", resumen. "A día de hoy lo que hemos hecho es indagar en ese tipo de factores de riesgo e intentar ponerle un tratamiento", señala.

¿Cuáles son los factores de riesgo?

Se trata de factores conocidos por todos, aunque muchas veces también ignorados: el colesterol, la tensión, el sedentarismo, la obesidadel tabaquismo, o el sexo masculino y la edad. "Hay algunos sobre los que no podemos hacer nada, pero hay otros con los que sí podemos trabajar", afirma Santos.

¿Qué factores podemos tratar?

El tabaquismo y el sedentarismo son algunos de los factores que se pueden tratar: "A parte, hay otros, como el colesterol, la diabetes y la hipertensión. Y, probablemente, de todos ellos, el que está más relacionado con la muerte cardiovascular es el colesterol", explica. "Si no existiera el colesterol no existiría la plaza de ateroma y, por lo tanto, no existiría la enfermedad aterosclerótica", sentencia.

¿Cómo?

El mecanismo, según explica el cardiólogo, es "sencillo". "Con una analítica y estableciendo una serie de parámetros podemos conocer el riesgo cardiovascular de un individuo", indica. "Es importante entender que cada individuo tiene un riesgo cardiovascular distinto dependiendo de varios factores, y tratando a cada paciente de forma individual se podrán tratar los factores cardiovasculares, y, por ende, disminuir los infartos, las anginas y los ictus", expone.

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Qué medicamentos funcionan y cuáles no

"A día de hoy contamos con un arsenal terapéutico muy importante que podemos utilizar, por ejemplo, las estatinas, un grupo de fármacos usados para disminuir el colesterol y los triglicéridos en sus distintas formas", señala. "Lo que sí es verdad, y no sé muy bien por qué, en las redes sociales se cancelan estos fármacos, cuando la realidad es que son los medicamentos que a día de hoy más vidas han salvado", relata. "Hay mucha gente que no creen en las estatinas, y que les ponen peros, pero, lo que sí se ha demostrado y ha quedado reflejado en las últimas guías, es que todos los suplementos dietéticos (fibratos, omega-3, levadura de arroz rojo, etc.) no han demostrado ninguna disminución del riesgo cardiovascular de la mortalidad cardiovascular", sentencia. "Sí tenemos tratamientos eficientes, pero hay que aplicarlos correctamente", concluye el cardiólogo.