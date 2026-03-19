El escritor e historiador del arte Jaime de los Santos, "enamorado" de Las Edades del Hombre de Zamora

Jaime de los Santos, historiador del arte, escritor y exconsejero de Cultura de la Comunidad de Madrid presenta esta tarde, a las 20 horas, su libro "El evangelio según Caravaggio" en el Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora dentro del Club La Opinión- El Correo de Zamora. Pero el experto y amante del arte religioso ha llegado antes a Zamora porque no quería dejar pasar la ocasión de visitar "EsperanZa", la vigesimoctava edición de Las Edades del Hombre, que aún se puede visitar en la iglesia de San Cipriano y la Catedral de Zamora.

El propio guionista de la muestra, el Catedrático de Filosofía de la Universidad de Valladolid José Manuel Chillón ha hecho de cicerone para Jaime de los Santos, que ha podido apreciar la muestra de arte que gira en torno a la esperanza cristiana como respuesta al miedo y al sufrimiento contemporáneo, e incluye obras de Juan de Juni, Gregorio Fernández, El Greco, Goya, Velázquez o Zurbarán, como el San Sebastián que se aprecia en la fotografía que encabeza esta información. La exposición "EsperanZa" puede visitarse hasta el próximo 5 de abril, Domingo de Resurrección.

A continuación, el escritor ha paseado por el casco antiguo de Zamora para dirigirse al Paraninfo del Colegio Universitario y presentar "El evangelio según Caravaggio", una novela única, adictiva y reveladora, imprescindible para quienes aman el arte, la historia y la gran literatura, ue reivindica la figura del gran artista italiano del Barroco, de cuya vida se sabe muy poco.

Nueva cita mañana, viernes

Esta semana, el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ofrece el viernes una nueva propuesta cultural, en el mismo lugar y a la misma hora. Se trata de la mesa redonda "Tras las huellas de Aníbal Barca en la ciudad vaccea de Arbucala (El Viso de Bamba)", en la que participarán Carlos Sanz Mínguez, director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattemberg; Aitor Labajo Román, arqueólogo y doctorando de la Universidad de Valladolid; el periodista Celedonio Pérez y el ceramista Ángel Vicente Pérez, como representantes de los vecinos de la comarca que han luchado por el trabajo en esta excavación.