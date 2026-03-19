Diputación y Junta entregan árboles en Zamora por el Día de los Bosques

El Día Forestal Mundial se adelanta un día en Zamora, con el reparto de árboles que llevarán a cabo tanto la Junta de Castilla y León frente a su sede central de La Marina como la Diputación, en la plaza de Viriato.

La Consejería de Medio Ambiente repartirá este viernes a partir de las 10.00 horas más de 1.500 plantas de nueve especies distintas, con motivo del Día Internacional de los Bosques, que se celebra cada 21 de marzo. Planta de alcornoque, encina, roble rebollo, almendro, tejo, pino piñonero, nogal, fresno o tomillo se entregarán a todas las personas que se acerquen a las puertas de la Delegación Territorial de Zamora, donde estará ubicado el camión con la planta que será repartida por personal del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

El Área de Agricultura de la Diputación de Zamora, repartirá 1.700 plantas de morera, castaño híbrido resistente a la tinta y laurel del Vivero Provincial este viernes 20 de marzo, dentro de las actuaciones programadas con motivo de la celebración del Día Forestal Mundial 2026, que se celebra coincidiendo con el inicio de la primavera.

Esta iniciativa pretende fomentar la plantación de especies forestales y sensibilizar sobre los beneficios ecológicos, sociales y económicos, que se derivan del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Reparto de plantones en la Diputación en años anteriores. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

La entrega de plantones está destinada al público en general y con carácter gratuito como en años anteriores. Comenzará a las 12:30 horas en la Plaza de Viriato de la capital zamorana, y se prolongará hasta agotar existencias por orden de llegada, entregando un ejemplar por asistente.

Actividades para colegios

Este lunes, a partir de las 10.00 horas, se realizará una actividad de educación ambiental en la localidad de Benavente en la que participarán en torno a 35 alumnos de 5º de primaria del Colegio San Vicente de Paúl.

Los alumnos plantarán varias especies de árboles y arbustos ornamentales procedentes del Vivero Provincial, y llevarán a cabo una acción de educación ambiental impartida por educadores ambientales del programa de Huertos Escolares Ecológicos y los técnicos de la Institución Provincial.

Por su parte, la Junta tiene en marcha el programa escolar para la divulgación de la prevención de incendios forestales “Depende de todos, depende de ti”, organizado por el Centro para la Defensa contra el Fuego, con el objetivo de sensibilizar sobre la problemática actual de los incendios forestales y sus efectos ambientales entre los escolares.

La iniciativa ha sido solicitada este año por 27 centros educativos de la provincia en los que se desarrollan 33 actividades. El programa está dirigido al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y llegará a 534 escolares de los centros. Además de Zamora capital, el programa se desarrolla también en localidades como Benavente, Fermoselle, Camarzana de Tera, Toro, o Alcañices.

La provincia de Zamora cuenta con una destacada riqueza forestal que constituye una importante fuente de recursos naturales renovables. Su superficie forestal se aproxima al medio millón de hectáreas, lo que representa cerca del 50% del territorio provincial, de las cuales aproximadamente la mitad está arbolada. Dentro de este patrimonio natural destacan más de 230 montes de utilidad pública gestionados por la Junta de Castilla y León que ocupan alrededor de 120.000 hectáreas.