Diez días de plazo para que 62 ayuntamientos decidan su inclusión en el proyecto para habilitar instalaciones fotovoltaicas con acumulación

La Diputación Provincial de Zamora ha dado diez días de plazo a los ayuntamientos para que decidan su participación en el proyecto Next Generation financiado con Fondos Europeos en el ámbito de la eficiencia energética, por el que se pretende habilitar instalaciones fotovoltaicas con acumulación (placas más baterías) para generar autoconsumo en edificios públicos municipales.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, la diputada de Fondos Europeos, Amaranta Ratón, y el diputado de Obras, Manuel Martín, junto a técnicos de la institución, mantuvieron hoy una reunión con los representantes de los 62 ayuntamientos seleccionados para el proyecto. Faúndez informó a los regidores de la reanudación del mismo, después de la modificación de los plazos establecidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asimismo, comunicó que la Diputación acometerá la financiación de la redacción del proyecto conjunto y la dirección de obra de las actuaciones, y que estos costes serán detraídos de aportación que deben realizar los ayuntamientos, a los que se enviará una carta el próximo lunes para que en plazo de diez días manifiesten su intención de continuar o desistir de su participación.

Una vez cumplido este requisito la Diputación estima un plazo de dos meses para la redacción de los proyectos.

El presidente también expuso que los ayuntamientos deben ingresar la aportación económica que les corresponda antes del 1 de octubre del presente año 2026 para poder licitar las obras.