Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA
Descubre al mayor genio del Barroco en el paraninfo del Colegio Universitario
El foro del periódico celebra doble jornada esta semana, en la que también presenta la campaña de excavación en el Viso de Bamba
Jaime de los Santos (Madrid, 1978) es historiador, escritor y político. Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en el ámbito de la gestión cultural y la promoción de las bellas artes. Fue director general de Promoción Cultural y, posteriormente, consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid.
Ha participado en diferentes exposiciones con textos científicos y propuestas curatoriales. Además, es colaborador habitual en medios de comunicación.
De esta pasión por el arte y, en especial, por la figura de Caravaggio, nace su segunda novela, con el sugerente título de "El evangelio según Caravaggio", que presentará esta tarde (20.00 horas) en el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que se celebra en el paraninfo del Colegio Universitario, con entrada libre hasta completar aforo.
Novela única, adictiva y reveladora
"De los Santos ha escrito una novela única, adictiva y reveladora, imprescindible para quienes aman el arte, la historia y la gran literatura", señala de crítica esta obra, que reivindica la figura del gran artista italiano del Barroco. "A diferencia de otros grandes maestros de la historia del arte, como Miguel Ángel, Rubens y Velázquez, sabemos muy poco acerca de la vida de Caravaggio. Su agitada trayectoria y la diversidad de sus comitentes impidió la transmisión de un archivo documental. Tampoco contamos con correspondencia. Tan solo han llegado hasta nosotros los atestados que reflejan sus disputas callejeras y testimonios de competidores que dan forma a una visión oscura y torturada del personaje", apunta el autor sobre el protagonista de su novela.
A partir de las escasas certezas, Jaime de los Santos ha construido un argumento en el que revisa la faceta pendenciera y prostibularia de Caravaggio. Porque no tuvo por qué ser así. Defiende el escritor que "a Caravaggio le han querido explicar tanto que le han colgado etiquetas que no le corresponden".
Nueva cita el viernes
Esta semana, el Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA ofrece el viernes una nueva propuesta cultural, en el mismo lugar y a la misma hora.
Se trata de la mesa redonda "Tras las huellas de Aníbal Barca en la ciudad vaccea de Arbucala (El Viso de Bamba)", en la que participarán Carlos Sanz Mínguez, director del Centro de Estudios Vacceos Federico Wattemberg; Aitor Labajo Román, arqueólogo y doctorando de la Universidad de Valladolid; el periodista Celedonio Pérez y el ceramista Ángel Vicente Pérez, como representantes de los vecinos de la comarca que han luchado por el trabajo en esta excavación.
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