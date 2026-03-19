David Muñoz Mateos, escritor: "La naturaleza nos puede acoger a todos mejor que la sociedad"

El zamorano David Muñoz Mateos acaba de publicar su segunda novela titulada "Entre las hojas escondido", que se desarrolla en un pueblo enclavado en la Sierra de la Culebra donde reside Samuel Carvalho, quien fuera antaño un niño feral.

¿Cuál fue la génesis de la novela?

En 2015 estando en Irlanda, donde traducía libros, sobre todo, de naturaleza estadounidense e inglesa; me di cuenta de que muchos hablaban del lobo, hablaban de la relación con lo salvaje, hablaban de recuperar esa relación con la naturaleza. Nosotros en Zamora tenemos la Sierra de la Culebra, donde está la mayor densidad de lobos de Europa occidental y mis amigos no se lo creían. Las historias que estaban contando otros se podían hacer en Zamora. Mi familia es del valle del Tera y me gusta mucho Sanabria, por lo que era una realidad que no me era desconocida. Las mismas historias que otros autores estaban contando en Estados Unidos o en Irlanda se podían contar también en Zamora, además a eso se unía la despoblación, que hacía que la vuelta de la naturaleza fuera aún mayor. Empezaron a gustarme las mascaradas y yo estudié en el colegio Riomanzanas, me apetecía integrarlo. Todo eso desembocó en la figura del niño salvaje porque era como el símbolo perfecto para hablar de esta vuelta de lo salvaje, del colegio, de las máscaras... y empecé a pensar en su historia, en cómo sería la historia de un niño salvaje hoy nacido en la Sierra de la Culebra.

David Muñoz Mateos. / José Luis Fernández / LZA

Todo fruto de su imaginación.

Totalmente. Lo que quiero con esta novela es que la gente se pregunte si existe un niño salvaje en la Sierra de la Culebra. Alguien que representa cosas negativas y positivas que ensancha los límites de la experiencia humana. Me apetecía incrustarlo en la realidad y que la gente se plantee si puede haber un niño salvaje viviendo en Santa Cruz de los Cuérragos.

¿Por qué eligió ese pueblo en concreto?

Porque es una maravilla de lugar, por lo que dice en un momento Samuel que "es un pueblo que es apenas nada", pero tiene tanto monte alrededor que es como que se lo fuera a comer y esa debilidad del pueblo me gustaba mucho porque la naturaleza nos come y nos invade, y es algo que no podemos dominar.

En el texto mezcla narración con ensayo, ¿la propia historia le llevó a hacerlo?

Llevo 10 años con la novela, desde 2016.. Me parecía muy importante que en la novela estuviese la sierra tal y como era hasta 2022. La empecé en Sanabria de varias formas, la empecé primero desde la voz de Samuel y, en un momento dado, leyendo otras novelas vi que había un recurso que era que un narrador escribiera sobre alguien. En este caso sobre Samuel (el protagonista), un antiguo amigo que se reencuentran y decide contar su vida. Eso se intercala con todas las historias de niños salvajes. Sus historias las suelen contar los pedagogos, los psicólogos, los periodistas que los encuentran… en este caso es un antiguo amigo, pero que es hijo de los maestros que le dieron clase. Él toma el papel un poco de pedagogo. No es un ensayo porque no es real, pero eso me interesaba. La otra parte corresponde a los momentos de las entrevistas entre uno y otro, sus paseos por el monte y la trama que se va desarrollando por detrás, donde están los cazadores y el lobo, una parte mucha más novelada. Detrás están todos los conflictos entre el narrador y el personaje, entre Samuel y la comuna y la comunidad del pueblo. La novela es como si fuese una pieza musical donde hay varios motivos, el presente, el pasado, los ensayos... y todos esos motivos van dialogando entre ellos y unos se complementan a otros, digamos que unos aportan sentido a los otros.

«Quiero que el lector se pregunte con la lectura de esta novela si existe realmente un niño salvaje de la Sierra de la Culebra»

Alude a los conflictos, pero otra constante es el esfuerzo del protagonista por adaptarse y la sensación de abandono reiterado.

Esa es la angustia de los niños salvajes. Esa es la angustia de no tener un hogar, al final, de intentar encajar en la sociedad. Algo que Samuel intenta y no es capaz. En parte porque la sociedad no se lo permite; en parte porque él es incapaz porque hay algo dentro de él que no le deja. En la novela hay tres momentos utópicos que son la comuna, el colegio y las máscaras. Son diferentes herramientas por las que la sociedad intenta reintegrarlo y ninguna funciona porque es como si el único lugar al que él sintiera que pertenece es la naturaleza, como si él formase parte más de eso y también la idea de que la naturaleza nos puede acoger a todos mucho mejor que la sociedad.

Un momento muy relevante lo representa cuando el antes niño salvaje participa en la mascarada.

Se pone la máscara del Diablo Grande de Riofrío, porque la familia que lo acoge es de allí, y es un intento por hacerlo formar parte de la comunidad y él encuentra su ser ahí, porque el diablo es un ser malvado, como él mismo se percibe a sí mismo, y se percibe como alguien malvado porque no encaja en la sociedad. Es un ser malvado, pero que es aceptado por la comunidad del pueblo, no solo porque ya porque forma parte de un rito, porque forma parte de una tradición, de una identidad. Las mascaradas nos hablan de una concepción del ser humano mucho más rica quizás de la que tenemos ahora o simplemente otro aspecto más del ser humano en el sentido de conexión con algo ancestral, con los espíritus, con unas representaciones con otras formas de vida.

El escritor David Muñoz. / JOSE LUIS FERNANDEZ

¿Qué ha sido lo más complicado para que esta novela vea la luz?

Para crearla, la estructura. La voz de Samuel también le he trabajado mucho, tiene como unos rasgos particulares con los verbos en presente todo el tiempo, los pronombres reflexivos en vez de "llueve" dice "me llueve" porque todo transcurre a través de él. Esa ha sido una parte muy difícil y que sonase natural, que no fuera como feo. La novela tiene como unos seis motivos, la descripción de la naturaleza, el pasado de Samuel, el presente de Samuel y el narrador, los recuerdos del narrador y las reflexiones del narrador sobre cómo es Samuel. Engarzar todo eso y que hubiera una tensión narrativa al mismo tiempo, que cada fragmento se relacionara con los demás, creo que eso es lo que más tiempo me ha llevado, y de hecho, creo que hasta que no tuve eso claro, no me puse a escribir de verdad. Lo primero fue un trabajo de colocarlo todo, y luego ya vino la escritura.