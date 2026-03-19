Azayca pide ampliar la franja de edad de los cribados de cáncer de colón

El 31 de marzo se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Fecha que la Asociación Zamorana de Ayuda Frente al Cáncer (Azayca) conmemora con un programa de actividades para concienciar sobre la prevención y detección precoz de este tumor, el más diagnosticado en el conjunto de España. Actividades que han sido presentadas en la oficina de Caja Rural por la técnico de Comunicación de la entidad, Laura Huertos, y la presidenta de Azayca, Pilar de la Higuera.

El fin es sensibilizar a la población sobre una de las enfermedades con mayor incidencia en España, se estima que este año se diagnosticarán más de 44.000 nuevos casos de cáncer de colon. "Cierto que la mortalidad ha descendido gracias a la investigación, pero gracias sobre todo a los cribados que se hacen de cáncer de colon", apreció de la Higuera. Sin embargo, la participación en los cribados sigue siendo baja, situándose en torno al 33%. Por ello, ha señalado que es fundamental "unión de todos para hacer llegar a la población, a mujeres y a varones, la importancia de acudir a los cribados".

Uno de los de mayor incidencia, pero también de los más predecibles. "Nosotros podemos desde la infancia con unos hábitos saludables de vida y con una alimentación adecuada prevenir este cáncer de colon", ha añadido. Consejos que Azayca ha plasmado en un marcapáginas que se entregará a la población durante sus acciones de sensibilización que ha sido elaborado con el asesoramiento de especialistas en nutrición y oncología.

En cuanto a los cribados, desde la asociación se ha insistido en acudir a las citas que se realizan desde los 50 a 70 años, puesto que son pruebas muy sencillas que permiten detectar posibles indicios de la enfermedad antes de que se desarrolle en fases avanzadas. Edades que pide ampliar la asociación zamorana para que se hagan a partir de los 45 años y se alarguen al menos hasta los 74.

"El cribado es muy sencillo. El cribado salva vidas. Ese es nuestro mensaje principal. Nadie debería morir por un cáncer de colon", ha subrayado de la Higuera.

Incidencia en la población joven

La presidenta de Azayca ha advertido de una preocupante tendencia; el aumento de casos en población más joven. Aunque la edad sigue siendo un factor de riesgo, cada vez se detectan más diagnósticos en personas de entre 30 y 40 años. Entre las posibles causas, se apuntan hábitos de vida poco saludables, como el consumo excesivo de alimentos ultraprocesados, carnes procesadas, bebidas azucaradas y el sedentarismo.

Por ello, la asociación se dirigirá también a la población juvenil a través de charlas en institutos y la distribución del material informativo con el que se pretende fomentar una alimentación equilibrada y estilos de vida activos desde edades tempranas.