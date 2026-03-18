Educación
Zamora se une a Melilla y Teruel para aprovechar la arquitectura de la ciudad como fomento de la inclusión
El IES Maestro Haedo de Zamora, junto con el IES Enrique Nieto de Melilla y el IES Vega del Turia de Teruel, lleva dos cursos trabajando en su proyecto "El modernismo, patrimonio inclusivo", que aprovecha este estilo presente en las tres ciudades para conocer mejor el patrimonio y elaborar fichas explicativas con un lenguaje accesible para todos los colectivos.
Zamora, Teruel y Melilla están unidas por muchas más características que ser pequeñas ciudades que apenas salen en los medios de comunicación. El modernismo es un patrimonio que las tres protegen y que ahora aprovechan para realizar un interesante proyecto educativo que no solo se centra en el aspecto arquitectónico de este movimiento, sino que va más allá, creando materiales accesibles para todos los públicos.
"El modernismo, patrimonio inclusivo" es el título de esta iniciativa, fruto de la resolución de una convocatoria del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que aprobó esta propuesta con el triple objetivo de favorecer la educación inclusiva, la innovación educativa y la creatividad.
Dos años de trabajo
Los motores de este proyecto, que se encuentra en su segundo y último curso de desarrollo, son los IES Maestro Haedo (Zamora), Enrique Nieto (Melilla) y Vega del Turia (Teruel). Alumnos de 4º de la ESO de los tres centros educativos se reúnen esta semana en Zamora para desarrollar el tercero de los encuentros programados para poner en común todo lo que han trabajado y conocer un poco más a la ciudad que los acoge.
El IES Maestro Haedo les abría ayer sus puertas y su director, Hernán Rodríguez, les daba la bienvenida para dar paso a un grupo de alumnos del instituto, que ofrecieron un pequeño recital donde no faltó la música de Semana Santa, con la marcha "¡Perdónalos!", del toresano David Rivas, un clásico de los Beatles como "Yesterday" y la famosa canción de Amaral "Marta, Sebas, Guille y los demás", en alusión a esa amistad verdadera que se ha creado entre los tres institutos tras meses de trabajo conjunto.
Fueron a continuación los protagonistas los estudiantes de 4º de Primaria del colegio José Galera, con el que también se ha trabajado desde el Maestro Haedo el tema del modernismo. Así lo demostraron en la representación que hicieron para explicar este movimiento de principios del siglo XX, hablando de los materiales utilizados, las grandes firmas arquitectónicas y los ejemplos de Zamora, para finalizar con un divertido rap y recordar que el próximo 10 de junio se celebra el Día Mundial del Modernismo, que coincide con el centenario del fallecimiento de Antonio Gaudí, uno de sus máximos exponentes.
Reparto del material
Se presentaron a continuación, oficialmente, los materiales que se habían elaborado sobre una veintena de edificios modernistas en las diferentes ciudades participantes. Todos ellos con lectura fácil y pictogramas, para adecuar su comprensión a todos los colectivos.
La Fundación Personas, también presente en este acto, agradeció esta labor, señalando que materiales de este tipo "ayudan a las personas con dificultades de aprendizaje a comprender el entorno, orientarse mejor, acceder a determinados servicios, manejar el estrés, participar en actividades de la comunidad y ganar en autoestima".
Aunque todos estos materiales ya están disponibles en las webs de los tres institutos, se hizo entrega de las fichas en una gran carpeta a los centros y a la Fundación Personas para su uso.
Actividades durante toda la semana
Tras la actividad en el salón de actos del IES Maestro Haedo, la agenda de los participantes se completa durante esta semana con talleres y visitas por la ciudad en las que los anfitriones explican a los visitantes el románico, el Cerco de Zamora y otras leyendas, sin olvidar un recorrido, obviamente, por el modernismo, el Museo Pedagógico y las Edades del Hombre.
Un broche de oro para una iniciativa que conecta ciudades y las hace más accesibles a todos.
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