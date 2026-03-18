Zamora implementará "próximamente" la Zona de Bajas Emisiones

"En las próximas semanas verá la luz". El concejal de Obras, Movilidad, Infraestructuras y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora ha confirmado que la Zona de Bajas Emisiones se implantará más pronto que tarde en la ciudad.

La idea es llevarlo a aprobación en el pleno de marzo o abril, una vez se dé cuenta de las alegaciones y su resolución.

"Hemos sido bastante claros durante todo el proceso y ahora mismo tenemos prácticamente definida la ordenanza que responde a la sensibilidad que nos han trasladado los ciudadanos", ha dicho el edil.

En este sentido, ha recordado que como Equipo de Gobierno cumplen la imposición de implantar la ordenanza al ser un ayuntamiento de más de 50.000 habitantes. "Hablo de imposición porque nosotros mediante proyectos de inversión de urbanización de determinados espacios estamos logrando los objetivos que se pretenden promover a través de estas Zonas de Bajas Emisiones", ha argumentado.

Por ello, ha valorado que este tipo de medidas impuestas a los ayuntamientos lo único que generan es "una carga de trabajo innecesaria" para proyectos que de forma paralela ya están desarrollando en la ciudad.

En cuanto a la ordenanza, Novo ha señalado que se han tenido en consideración tanto las alegaciones como las peticiones que han trasladado el resto de grupos municipales como otras entidades de la sociedad civil zamorana por lo que ha mandado "un mensaje de tranquilidad", ya que se va a implementar"de una forma muy sencilla".

"Va a ser una Zona de Bajas Emisiones que no va a cambiar en absoluto, puesto que en esa misma zona se han conseguido los objetivos a día de hoy que es la reducción de tráfico con lo cual no deja de ser un mero trámite burocrático que nada va a afectar ni a residentes e incluso a los propios vecinos que por H o por B tengan que acceder a ese entramado de calles", ha desarrollado.

Ordenanza que en las próximas semanas verá la luz pero que "no va a generar ningún tipo de disconformidad ni de molestia a los vecinos de Zamora", ha reiterado Novo.