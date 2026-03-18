Tren varado en Zamora por una avería en los sistemas de señalización: retrasos en los AVE con destino Madrid

Una avería en los sistemas de señalización ha provocado a primera hora de este miércoles problemas en los trenes de toda España. Desde primera hora de la mañana un convoy permanece varado en la estación de trenes de Zamora, situación que se repite en muchos puntos del país. El propio Adif ha alertado pasadas las 8 de la mañana de la incidencia y advierte de "retrasos en los trenes de Alta Velocidad con origen o destino Madrid".

La situación hace que llueva sobre mojado con un nuevo problema que afecta a la circulación ferroviaria de toda España y que de nuevo ha salpicado a Zamora.

Por ahora, Adif no ha detallado el alcance exacto de la incidencia ni el tiempo que tardarán en resolver la avería que, en el caso de Zamora, arrastra ya más de media hora.

En otros puntos de España el tren lleva parado en sus respectivas estaciones más de una hora.

Estación de autobuses de Zamora esta mañana. El tren, parado en las vías. / Cedida

Si viajas en Renfe, la operadora pública tiene una web en la que muestra el estado de cada uno de sus trenes en tiempo real.

((Ampliaremos la información))