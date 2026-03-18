Con este tiempo inaugurará Zamora la primavera: hay algo con lo que no contabas

La primavera cuenta las horas para entrar oficialmente en el calendario, si bien en Zamora desde hace unos días las temperaturas parecen indicar que ya lo estamos. Este 20 de marzo, viernes, a las 15.46 horas, queda inaugurada la primavera de 2026, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional.

La nueva estación llega con un tiempo variable e inestable, con opciones de lluvia y temperaturas que pueden variar hasta casi en 20 grados entre las mínimas y las máximas. De hecho, el propio día 20 en el momento en que entra la estación, la Agencia Estatal de Meteorología marca intervalos nubosos y posibilidad de chubascos.

La buena noticia es que hará calor con mercurios que rondarán los 20 grados en Zamora.

El tiempo en Zamora esta semana / Aemet

Evolución día a día en Zamora

Miércoles 18

Jornada tranquila y plenamente estable. Cielos despejados o con algunas nubes altas y temperaturas agradables, con máximas en torno a los 19 grados. Un día claramente primaveral en sensaciones.

Jueves 19

Se mantiene el buen tiempo en general, aunque empiezan a aparecer más nubes a lo largo del día. Aun así, las temperaturas incluso suben ligeramente, con máximas que pueden alcanzar los 21 grados, en la antesala de la primavera, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.

Viernes 20 (inicio de la primavera)

Cambio de tendencia. El cielo se mostrará más variable y aumentan las probabilidades de lluvia (en torno al 30%). Las temperaturas bajan ligeramente (máximas de unos 18 grados), dejando una jornada más inestable para estrenar la nueva estación.

Sábado 21

Continúa el ambiente variable, con intervalos nubosos y cierta incertidumbre, aunque el riesgo de precipitaciones baja ligeramente. Temperaturas suaves, sin grandes cambios.

Domingo 22

Mejora clara del tiempo. Vuelve el sol y se estabiliza la situación, con temperaturas que rondarán los 19 grados, en una jornada ya más acorde con la primavera.

Lunes 23

Día tranquilo, con cielos poco nubosos y temperaturas suaves, consolidando el ambiente primaveral.

Martes 24

Ligero aumento de la nubosidad, aunque sin grandes cambios ni precipitaciones destacables.

En definitiva, Zamora vivirá una primavera que arranca con dudas, entre nubes y claros, pero que poco a poco irá asentando el buen tiempo. Una entrada de estación más realista que idílica: primavera sí, pero con matices.